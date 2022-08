Gute & schlechte Nachrichten für den Goldmarkt

Goldanleger haben in diesem Jahr bisher viel einstecken müssen, so schreibt Forbes . Der börsengehandelte Fonds SPDR Gold Shares, der den Goldpreis abbildet, ist nach Angaben von Yahoo Finance im laufenden Jahr bis Montag um 5,3% gefallen. Viele Edelmetallanleger wären darüber enttäuscht gewesen, zumal der Glaube weit verbreitet ist, dass Gold eine langfristige Absicherung gegen die Inflation darstellt. Und in der Tat ist die Inflation in diesem Jahr gestiegen, erreichte im Juni einen Höchststand von 9,1% und fiel im Juli auf 8,5%, wie aus den von Trading Economics zusammengestellten Daten hervorgeht.Trotz der Verluste im bisherigen Jahresverlauf hat Gold den breiteren Aktienmarkt jedoch deutlich übertroffen. Der SPDR S&P 500 ETF, der den S&P 500 Index abbildet, ist im gleichen Zeitraum um beachtliche 14,9% gesunken (ohne Dividenden). Der SPDR Gold Shares zahlt keine Dividenden. Mit anderen Worten: Die Verluste am Aktienmarkt waren etwa dreimal so groß wie die Verluste durch den Besitz von Gold.Die schlechte Nachricht für Goldanleger ist, dass die Schwäche wahrscheinlich noch eine Weile anhalten wird, sagen Experten. "Bei seiner Rede in Jackson Hole bekräftigte der Fed-Vorsitzende Powell, dass das Hauptaugenmerk der Fed auf der Verringerung der Inflation liege, auch wenn dies auf Kosten des Wirtschaftswachstums gehe," heißt es in einem aktuellen Bericht des Rohstoffberatungsunternehmens CPM Group. "Es wird erwartet, dass die Erwartung einer strafferen Geldpolitik den Goldpreis belasten wird."© Redaktion GoldSeiten.de