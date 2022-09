Gold erreicht 5-Wochen-Tief, während der Dollar zulegt

Die Goldpreise fielen am Donnerstag weiter, da der US-Dollar im Vorfeld der in dieser Woche anstehenden wichtigen Arbeitsmarktdaten anstieg, während die Kupferpreise aufgrund wachsender Sorgen über eine weltweite Konjunkturabkühlung sanken, berichtet Investing.com . Die Edelmetallpreise gaben in dieser Woche nach, während der Dollar im Vorfeld der für Freitag anstehenden wichtigen US-Arbeitsmarktdaten auf einem 20-Jahres-Hoch verharrte. Der Dollar-Index stieg am Donnerstag um 0,3%.Zwar wird erwartet, dass die Lohndaten in den USA im August niedriger ausfallen werden als im Vormonat, doch könnte ein über den Erwartungen liegender Wert der Federal Reserve mehr Spielraum für eine aggressive Anhebung der Zinssätze in diesem Jahr verschaffen. Die Daten vom Mittwoch zeigten jedoch, dass die Daten aus der US-Privatwirtschaft im August deutlich weniger gestiegen sind als erwartet, was auf eine mögliche Abkühlung des Arbeitsmarktes hindeutet.Dennoch haben die aggressiven Äußerungen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell in der vergangenen Woche dazu geführt, dass Gold und die meisten anderen Metalle in den letzten drei Sitzungen erheblich an Wert verloren haben. Die Anleger rechnen mit einer Wahrscheinlichkeit von über 70%, dass die Fed die Zinssätze Ende September um 75 Basispunkte anheben wird. Schwache Konjunkturdaten aus Deutschland und Japan sowie die anziehende Inflation in der Eurozone schürten die Besorgnis über eine Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit und dämpften die Nachfrage nach Kupfer.© Redaktion GoldSeiten.de