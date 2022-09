Powell gibt weiche Landung auf und strebt Wachstumsrezession an

Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, strebt nun etwas viel Schmerzhafteres als eine weiche Landung für die Wirtschaft an, um der überhöhten Inflation ein Ende zu setzen. Das Problem ist, dass selbst das nicht ausreichen könnte, berichtet Bloomberg via Yahoo Finance Powell "begrub das Konzept einer sanften Landung" mit seiner Rede am 26. August in Jackson Hole, Wyoming, sagte Diane Swonk, Chefvolkswirtin bei KPMG LLP. "Das Ziel der Fed ist es nun, die Inflation durch eine Verlangsamung des Wachstums unter das Potenzial zu drücken", das die Beamten bei 1,8% ansetzen. "Es ist ein bisschen wie eine Folter mit tropfendem Wasser", fügte Swonk hinzu, die letzte Woche am jährlichen Symposium der Fed in Jackson Hole teilnahm. "Es ist ein quälender Prozess, aber weniger quälend und weniger schmerzhaft als eine abrupte Rezession."Der verstorbene Wirtschaftswissenschaftler Solomon Fabricant von der New York University prägte in einer 1972 veröffentlichten Studie den Begriff "Wachstumsrezession". Ein solches Szenario sei zwar nicht so kostspielig wie eine tatsächliche Schrumpfung, stelle aber dennoch eine Gefahr für die Wirtschaft dar, meinte er seinerzeit. "Ein eingesperrter Tiger ist nicht dasselbe wie ein Tiger auf der Straße, aber er ist auch kein Papiertiger", schrieb er damals.Powell ist offenbar zu dem Schluss gekommen, dass es eines Tigers - und nicht nur einer sanften Landung - bedarf, um die schädliche Inflation in Amerika zu bekämpfen. In seiner Rede in Jackson Hole erklärte er, der Arbeitsmarkt sei "eindeutig aus dem Gleichgewicht", da die Nachfrage nach Arbeitskräften das Angebot deutlich übersteige. Das hat zu raschen Lohnsteigerungen geführt, die mit dem Inflationsziel der Fed von 2% unvereinbar sind.© Redaktion GoldSeiten.de