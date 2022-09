Standard Chartered: Risiko eines Goldpreises unter 1.700 Dollar ist begrenzt

Auch wenn es dem Gold derzeit an Überzeugung mangelt, da die Preise in Richtung 1.700 Dollar tendieren, bleibt der weitere Abwärtstrend begrenzt, so Standard Chartered laut Kitco News . Die gute Nachricht für Gold ist, dass es wahrscheinlich nicht mehr viel weiter fallen wird, da die meisten Abwärtsrisiken bereits eingepreist sind, so Suki Cooper, Edelmetallanalystin bei Standard Chartered."Obwohl das gelbe Metall mit erheblichen Abwärtsrisiken konfrontiert ist, profitiert es auch von Rückenwind, einschließlich Rezessionsrisiken, einem preisempfindlichen physischen Markt, einer bereits reduzierten Positionierung und einer erhöhten Inflation", schrieb Cooper in einem Bericht diese Woche. "Die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen hat den Appetit der Anleger gedämpft. Wir gehen zwar davon aus, dass der Goldpreis in Q4-2022 in Richtung 1.700 USD je Unze fallen wird, doch dürften diese Faktoren den Abwärtstrend begrenzen."Mit Blick auf die Zukunft geht Standard Chartered davon aus, dass die Federal Reserve auf ihrer kommenden September-Sitzung die Zinsen nur um 50 Basispunkte anheben und dann auf den Sitzungen im November und Dezember pausieren wird. Dies ist eine etwas pessimistischere Prognose als von den Märkten erwartet, wobei das CME FedWatch Tool eine Wahrscheinlichkeit von 70,5% für eine Anhebung um 75 Basispunkte im September einpreist.© Redaktion GoldSeiten.de