Argentinien könnte den Zinssatz noch in diesem Monat auf 75% anheben

Die argentinische Zentralbank könnte den Leitzins noch in diesem Monat auf 75% anheben, so eine Quelle mit direkter Kenntnis der Diskussionen im Vorstand am Donnerstag, um den angeschlagenen Peso zu stützen, der eine der höchsten Inflationsraten der Welt aufweist. Das wäre ein Sprung von 550 Basispunkten gegenüber dem derzeitigen Stand von 69,5%, berichtet Reuters Die Quelle, die nicht genannt werden wollte, da es sich um vertrauliche Gespräche handelte, sagte, dass die Zinserhöhung vom Anstieg des Consumer Price Index (VPI) abhängen würde, da die Inflation auf Jahresbasis bei über 70% liegt und bis Ende des Jahres schätzungsweise über 90% erreichen wird. "Es ist ein Thema, das im Vorstand diskutiert wird, und es wurde noch keine Entscheidung getroffen, aber es wäre nicht unvernünftig, wenn der Satz auf 75% steigen könnte", fügte die Quelle hinzu."Die Entwicklung der Einzelhandelspreise wird genau verfolgt, und eine weitere Anhebung des Zinssatzes ist nicht ausgeschlossen, um mit den anstehenden (CPI-)Daten für August Schritt zu halten und die Inflation zu schlagen", erklärte ein Berater der Zentralbank gegenüber Reuters.© Redaktion GoldSeiten.de