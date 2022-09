TD Securities: XAU/USD bricht unter die Marke von 1.675 Dollar ein

Mit jeder Abwärtsbewegung steigt das Risiko einer Kapitulation beim Gold, heißt es auf FX Street . Die Volkswirtschaftler von TD Securities erwarten, dass das gelbe Metall unter die Marke von 1.675 Dollar fallen wird. "Der Abwärtstrend bei Gold gewinnt an Fahrt, da sich die Breite der technischen Signale, die auf einen Rückgang hindeuten, weiter verfestigt", erklärten die Analysten von TDS."Die wichtigsten Akteure an den Shanghaier Märkten stocken ihre Goldbestände trotz der Abwertung des CNY weiter auf. Diese Ströme haben zusammen mit der Nachfrage der Zentralbanken wahrscheinlich verhindert, dass Gold in einem Liquiditätsvakuum vor dem Hintergrund einer aggressiven Haltung der US-Notenbank schmilzt. Nichtsdestotrotz wächst das Risiko einer Kapitulation aufgrund einer aufgeblähten Prop-Shop-Positionierung mit jedem Tick niedrigerer Preise, während wir uns den Einstiegsniveaus der Pandemie-Ära dieser Kohorte nähern.""Das Risiko eines Ausbruchs des breiten Dollar-Index könnte mit einem Einbruch des Goldpreises unter die Spanne von 1.675 Dollar zusammenfallen", hieß es zudem von den Analysten.© Redaktion GoldSeiten.de