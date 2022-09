Palladium - Die letzten Tage der Erholung?

Nach einem leicht versetzten Doppelboden an der Unterstützung bei 1.804 USD startete bei Palladium im Juli eine kleine Aufholjagd, die den Kurs bis an das frühere Zwischenhoch bei 2.318 USD führte. Dort begann die seither andauernde Korrektur dieser Kaufwelle, die bereits Ende August an die Unterstützung bei 1.997 USD reichte. Und auch in den letzten Tagen wurde die Marke nach einem gescheiterten Ausbruchsversuch über die Hürde bei 2.218 USD wieder angelaufen.Mit dem Rücksetzer an die 1.997-USD-Marke steht Palladium wieder vor der gleichen Aufgabe wie schon Ende August: Die Verteidigung der Unterstützung ist zentrales Kriterium für eine mögliche Fortsetzung der Erholung in Richtung 2.149 USD. Ein erstes Signal für einen weiteren Anstieg wären Kurse über 2.100 USD. Gelingt dies, könnte über der Hürde bereits ein Kaufimpuls bis 2.290 und 2.318 USD starten.Wird die akute Gefahrenzone und auch der kleinere Support bei 1.950 USD unterschritten, hätten die Bullen die Chance auf steigende Kurse für die nächsten Wochen vergeben. Ein weiterer Einsturz bis 1.804 USD wäre dann kaum mehr zu verhindern.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG