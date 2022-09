Vizsla Silver treibt ESG-Initiativen voran und gibt Unternehmensupdate bekannt

Vancouver, 1. September 2022 - Vizsla Silver Corp. (TSX-V: VZLA) (NYSE: VZLA) (Frankfurt: 0G3) ("Vizsla" oder das "Unternehmen") freut sich, weitere Fortschritte bei seinen Umwelt-, Sozial- und Governance-Initiativen ("ESG") durch eine neu gegründete Partnerschaft mit MetaVu und Blockhead Technologies bekannt zu geben, die eine maßgeschneiderte ESG-Reporting-Plattform für alle Inventa Capital-Unternehmen entwickeln. Vizsla Silver wird das erste Inventa Capital Unternehmen sein, das diese Plattform nutzen wird. Die Plattform wurde entwickelt, um das Engagement von Vizsla für die Aufrechterhaltung der höchsten Standards in Bezug auf Umweltverantwortung, soziale Verantwortung und gute Unternehmensführung zu unterstützen und zu verbessern. Die Einführung der ESG-Plattform für Vizsla ist ein Schritt zur Verwirklichung der Vision von Inventa Capital für einen Netto-Null-Bergbau durch eine umfassende Integration der ESG-Leistung während des gesamten Lebenszyklus der Bergbauanlagen."Vom ersten Tag an hat sich Vizsla dazu verpflichtet, ESG-Best Practices in allem, was wir tun, zu einer Priorität zu machen", sagte Michael Konnert, CEO von Vizsla Silver. "Unsere neu gegründete Partnerschaft mit den führenden Branchenexperten MetaVu und Blockhead zeigt unser Engagement für die Verbesserung und Formalisierung unserer ESG-Praktiken, was uns auf den Weg bringt, den ersten Nachhaltigkeitsbericht von Vizsla in der ersten Hälfte des Jahres 2023 zu veröffentlichen.Vizsla Silver engagiert sich für einen verantwortungsvollen Bergbau:- Wir sind vertrauenswürdige Verwalter der lokalen Umwelt, indem wir die Umweltauswirkungen verringern und innovative Lösungen suchen, um die Umwelt besser zu hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben;- Verantwortungsbewusstes und transparentes Handeln, einschließlich einer kontinuierlichen Zusammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden ("Ejidos") und anderen Interessengruppen;- Unterstützung von Initiativen, die den umliegenden Ejidos langfristige Vorteile bringen, wie z.B. gut bezahlte Beschäftigungsmöglichkeiten, Verbesserung der lokalen Infrastruktur, Bildungsmöglichkeiten und Initiativen zur Aufwertung der Gemeinschaft; und,- Bereitstellung eines sicheren, respektvollen und gesunden Arbeitsumfelds für alle unsere Mitarbeiter.Vizsla ist stolz auf seine vorbildliche Sicherheitsbilanz beim Panuco-Projekt: 560 aufeinanderfolgende Tage lang gab es keine Unfälle mit Ausfallzeiten, was 833.000 geleisteten Arbeitsstunden entspricht."Dieser herausragende Rekord zeigt, wie wichtig die Sicherheit beim Panuco-Projekt ist", kommentierte Craig Parry, Chairman von Vizsla Silver. "Er spiegelt nicht nur das Engagement des Unternehmens wider, unseren Mitarbeitern ein sicheres Arbeitsumfeld zu bieten, sondern zeigt auch das unglaubliche Engagement jedes einzelnen Mitarbeiters, der auf dem Panuco-Projekt arbeitet, für die besten Sicherheitsverfahren. Im Namen des Vorstands möchte ich das gesamte Team für seinen enormen Einsatz loben, mit dem es den Arbeitsplatz jeden Tag zu einem sicheren Ort macht."Im August wurde die mexikanische Tochtergesellschaft von Vizsla, Minera CANAM, mit der Auszeichnung für sozial verantwortliche Unternehmen (ESR) geehrt. Die Auszeichnung für sozial verantwortliche Unternehmen ist die höchste mexikanische Anerkennung für die soziale Verantwortung von Unternehmen und wird gemeinsam vom mexikanischen Zentrum für Philanthropie (CEMEFI) und der Stiftung für Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit (ALIARSE) verliehen. Sie wird an Unternehmen verliehen, die in ihrem Sektor führend sind, weil sie sich für die Integration sozialer und ökologischer Werte in ihre Geschäftstätigkeit einsetzen.Durch sein Engagement für ein transparentes und kontinuierliches Engagement hat Vizsla starke Beziehungen zu den lokalen Ejido-Gemeinschaften aufgebaut. Bis heute hat Vizsla mit drei der fünf lokalen Ejidos 30-Jahres-Verträge für die Erschließung und den Abbau von Bodenschätzen in Panuco unterzeichnet, mit dem Ziel, ein langfristiges positives Vermächtnis zu hinterlassen. Vizsla weiß, wie wichtig es ist, eine starke soziale Lizenz mit den umliegenden Gemeinden und anderen Interessengruppen aufzubauen. Das Unternehmen ist bestrebt, wann immer möglich lokale Arbeitskräfte einzustellen, und ~70 % der derzeitigen Belegschaft von Vizsla vor Ort besteht aus Mitgliedern der örtlichen Gemeinde.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67297/01092022_DE_Vizsla.001.jpegAbbildung 1: Panuco Landkarte mit den lokalen Ejido-GemeindenAuf dem Projekt werden die Ressourcenbohrungen mit sechs Bohrgeräten fortgesetzt, die sich auf die Erweiterung/Hochstufung der ersten Ressourcen bei Copala und Napoleon konzentrieren, während sich die Explorationsbohrungen (drei Geräte) weiterhin auf die Erprobung von Satellitenzonen mit hoher Priorität im gesamten Gebiet konzentrieren. Seit dem MRE vom März 2022 hat Vizsla nun 100.000 Meter an neuen Bohrungen abgeschlossen, die alle in eine Ressourcenaktualisierung bis Ende des vierten Quartals 2022 einfließen werden.Das Unternehmen wird im Herbst an wichtigen Investorenkonferenzen teilnehmen, um sich mit aktuellen Aktionären und potenziellen Investoren zu treffen und sie über die Fortschritte bei Panuco zu informieren:- Edelmetallgipfel, Beaver Creek, Colorado (12.-16. September)- Denver Gold Forum, Colorado Springs, Colorado (18.-21. September)- New Orleans-Investitionskonferenz (12.-16. Oktober)- Deutsche Goldmesse, Frankfurt (18.-19. November)- 121 London (22./23. November)Bitte wenden Sie sich an Liz Monger unter liz@inventacapital.ca, wenn Sie ein Treffen mit dem Unternehmen auf einer der Konferenzen vereinbaren möchten.Das neu konsolidierte Silber-Gold-Projekt Panuco ist eine aufstrebende hochgradige Entdeckung im Süden von Sinaloa, Mexiko, in der Nähe der Stadt Mazatlán. Das 6.761 Hektar große, in der Vergangenheit produzierende Gebiet profitiert von über 75 Kilometern Gesamtausdehnung der Adern, 35 Kilometern Untertagebau, Straßen, Strom und Genehmigungen.Das Gebiet enthält epithermale Silber- und Goldlagerstätten mit mittlerem bis niedrigem Sulfidierungsgrad, die mit siliziumhaltigem Vulkanismus und einer Krustenerweiterung im Oligozän und Miozän zusammenhängen. Das Muttergestein besteht hauptsächlich aus kontinentalem Vulkangestein, das mit der Tarahumara-Formation korreliert.Panuco beherbergt eine geschätzte angezeigte In-situ-Mineralressource von 61,1 Moz AgEq und eine abgeleitete In-situ-Ressource von 45,6 Moz AgEq. Ein technischer Bericht gemäß NI 43-101 mit dem Titel "National Instrument 43-101 Technical Report for the Panuco Project Mineral Resource Estimate Concordia, Sinaloa, Mexico" wurde am 7. April 2022 auf SEDAR eingereicht und wurde von Tim Maunula, P.Geo, Principal Geologist, T. Maunula & Associates Consulting Inc und Kevin Murray, P.Eng, Manager Process Engineering, Ausenco erstellt.Vizsla Silver ist ein kanadisches Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen mit Hauptsitz in Vancouver, BC, das sich auf die Weiterentwicklung seines Vorzeigeprojekts, des zu 100 % unternehmenseigenen Silber-Gold-Projekts Panuco in Sinaloa, Mexiko, konzentriert. Bis dato hat Vizsla bei Panuco über 210.000 Meter an Bohrungen durchgeführt, die zur Entdeckung mehrerer neuer hochgradiger Adern führten. Für das Jahr 2022 hat Vizsla +120.000 Meter an ressourcen- bzw. entdeckungsbasierten Bohrungen budgetiert, um die erste Ressource zu aktualisieren und zu erweitern sowie andere hochrangige Ziele im gesamten Gebiet zu erproben.MetaVu ist ein weltweit führender Anbieter von ESG-Intelligence-, Beratungs- und Datenprodukten, die Unternehmen, Investoren und Börsen helfen, ESG in ihre Wertschöpfungsstrategie zu integrieren. MetaVu ist für seine Vordenkerrolle bei der ESG-Integration zur Innovation von Produkten, Dienstleistungen und Geschäftsmodellen anerkannt und hilft seinen Kunden, ihre Rendite aus Investitionen in nachhaltige Entwicklung zu messen, zu verwalten und zu kommunizieren. www.metavu.comBlockhead Technologies ist das Herzstück eines globalen Paradigmenwechsels in der Art und Weise, wie die Welt Geschäfte macht. Blockhead ist ein Softwareunternehmen, das Blockchain-basierte Lösungen für eine höhere Produktivität und bessere Entscheidungsfindung in Unternehmen entwickelt. Blockhead hat sich der Datenintelligenz verschrieben, sei es bei der Kraftstoffverfolgung, dem Lieferkettenmanagement oder dem Streaming von Edelmetallen. BlockHeadTechnologies.In Übereinstimmung mit NI 43-101 ist Martin Dupuis, P.Geo., COO, die qualifizierte Person für das Unternehmen und hat den technischen und wissenschaftlichen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden in Übereinstimmung mit NI 43-101 erstellt, das sich erheblich von den Anforderungen der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC") unterscheidet. Die hier verwendeten Begriffe gemessene Mineralressource", angezeigte Mineralressource" und abgeleitete Mineralressource" beziehen sich auf die in den Standards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (die CIM-Definitionsstandards") definierten Bergbauausdrücke, deren Definitionen von NI 43-101 übernommen wurden. Dementsprechend sind die hierin enthaltenen Informationen, die Beschreibungen unserer Mineralvorkommen gemäß NI 43-101 enthalten, möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von anderen US-Unternehmen veröffentlicht werden, die den US-Bundeswertpapiergesetzen und den darin enthaltenen Regeln und Vorschriften unterliegen.Es wird davor gewarnt, anzunehmen, dass ein Teil oder alle Mineralressourcen jemals in Reserven umgewandelt werden. Gemäß den CIM-Definitionsstandards sind "abgeleitete Mineralressourcen" der Teil einer Mineralressource, für den Menge und Gehalt oder Qualität auf der Grundlage begrenzter geologischer Nachweise und Probenahmen geschätzt werden. Solche geologischen Nachweise reichen aus, um die geologische Kontinuität und den Gehalt oder die Qualität zu implizieren, aber nicht zu verifizieren. Eine abgeleitete Mineralressource hat ein geringeres Maß an Vertrauen als eine angezeigte Mineralressource und darf nicht in eine Mineralreserve umgewandelt werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Mehrheit der abgeleiteten Mineralressourcen bei fortgesetzter Exploration zu angezeigten Mineralressourcen aufgewertet werden könnte. Gemäß den kanadischen Vorschriften dürfen Schätzungen von abgeleiteten Mineralressourcen nur in seltenen Fällen die Grundlage für Machbarkeits- oder Vormachbarkeitsstudien bilden. Investoren sollten nicht davon ausgehen, dass alle oder ein Teil einer abgeleiteten Mineralressource wirtschaftlich oder rechtlich abbaubar ist. Die Offenlegung der in einer Ressource enthaltenen Unzen" ist nach den kanadischen Vorschriften zulässig; die SEC gestattet es den Emittenten jedoch normalerweise nur, Mineralisierungen, die nach SEC-Standards keine Reserven" darstellen, in Form von Tonnage und Gehalt ohne Bezugnahme auf Maßeinheiten zu melden.Die kanadischen Standards, einschließlich der CIM Definition Standards und NI 43-101, unterscheiden sich erheblich von den Standards des SEC Industry Guide 7. Mit Wirkung vom 25. Februar 2019 hat die SEC neue Offenlegungsregeln für den Bergbau gemäß Unterabschnitt 1300 der Regulation S-K des United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (die "SEC-Modernisierungsregeln") verabschiedet, die ab dem ersten Geschäftsjahr, das am oder nach dem 1. Januar 2021 beginnt, eingehalten werden müssen. Die SEC-Modernisierungsregeln ersetzen die im SEC Industry Guide 7 enthaltenen Offenlegungsanforderungen für historische Immobilien. Infolge der Verabschiedung der SEC-Modernisierungsregeln erkennt die SEC nun Schätzungen von "gemessenen Mineralressourcen", "angezeigten Mineralressourcen" und "abgeleiteten Mineralressourcen" an. Informationen über Mineralressourcen, die in diesem Dokument enthalten sind oder auf die verwiesen wird, sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von Unternehmen veröffentlicht werden, die nach US-Standards berichten. Obwohl die SEC-Modernisierungsregeln den CIM-Definitionsstandards "im Wesentlichen ähnlich" sein sollen, werden die Leser darauf hingewiesen, dass es Unterschiede zwischen den SEC-Modernisierungsregeln und den CIM-Definitionsstandards gibt. Michael Konnert, Präsident und CEO
Tel: (604) 364-2215
E-Mail: info@vizslasilver.ca
Website: www.vizslasilvercorp.ca

In Europe:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch 