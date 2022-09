Baerbock-Hammer, Sanktions-Fiasko, Gazprom-Rekord & ein neuer Gegner?

Die Höhe des Geburtenrückgangs des Jahres 2022 scheint mit der Impfquote zu korrelieren, abgesehen von Rumänien. Zweifel an der Sicherheit der Injektion für Schwangere äußert nun auch die britische Regierung.In Italien vermietet der ukrainische Präsident Selenskyj eine seiner Villen an Russen. Pecunia non olet? Trotz Wirkungslosigkeit hält Deutschland an den Sanktionen gegen Rußland fest, auch wenn man Proteste erwartet.Außenministerhin Baerbock verkündet, daß sie an der Seite der Ukraine steht, egal, was ihre deutschen Wähler denken. Zur gleichen Zeit meldet Gazprom einen Rekordgewinn und kündigt eine Rekord-Dividende an. Strompreisexzesse in England und Irland treiben dort schon viele Betriebe in die Pleite, während ein Gerichtsurteil in Deutschland noch Aufschub verspricht, denn Fixpreis-Verträge sind einzuhalten.Auf kommunaler Ebene wächst der Widerstand gegen eine Politik, die Deutschland mehr beschädigt als das Ziel der Sanktionen. Immer mehr Bürgermeister schließen sich einem offenen Brief von Gemeiden der Insel Rügen an. Laut Umfragen will eine Mehrheit der Deutschen Verhandlungen mit Rußland.Derweil verkündet die Bundeswehr, sich mehr in der chinesischen Einflußzone aufhalten zu wollen.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)