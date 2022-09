Zijin Mining rund um 1-EUR interessant?

Quelle Chart: Guidants

Das chinesische Minenunternehmen Zijin Mining Group Co. Ltd. entschied sich rückblickend zur vergangenen Analyse vom 23. Mai für die Abwärtsrichtung. Denn mit dem erfolgten Rückgang unter 1,15 EUR erfolgte, was erfolgen musste. Dementsprechend testete die Aktie das Unterstützungsniveau von 1,02 EUR und sucht seither ihre Stabilisierung.Oberhalb von 1,02 bzw. 1,00 EUR bleibt die Aktie jedoch interessant für die Bullen. Denn eine Stabilisierung in diesem Bereich verspricht neuerliche Kaufaktivitäten mitsamt möglichen Zugewinnen bis 1,15 bzw. 1,32 EUR, bevor darüber das Level bei 1,50 EUR interessant werden könnte.Ein Abtauchen unter 1,00 EUR birgt hingegen die Gefahr eines Durchbruchs des Levels von 0,96 EUR. Geschieht dies, wäre erst wieder bei rund 0,75 EUR mit einer möglichen Beruhigung zu rechnen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.