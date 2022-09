Kitco-Umfrage: Goldpreis verzeichnet wenig bullische Stimmung

Der Goldmarkt befindet sich in einem bedrohlichen Lage und die Unterstützung bei 1.700 Dollar je Unze könnte schon diese Woche getestet werden, da es derzeit eher wenig bullische Stimmung am Markt gibt. Das berichtet Kitco News im Rahmen der wöchentlichen Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 17 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren sieben (41%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigen wird. Sechs (35%) Analysten erwarten einen Preisrückgang, während vier (24%) eher neutral blieben.Außerdem gaben 898 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 337 (38%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigt. Weitere 412 (46%) erwarten eine Preisabnahme, während 149 (17%) Seitwärtsentwicklungen prognostizieren.© Redaktion GoldSeiten.de