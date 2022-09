Eurasische Allianz plant Moskauer Weltstandard, um Monopol der LBMA bei Preisbildung für Edelmetalle zu brechen

Ende Juli wurde in den russischen Medien bekannt, dass Moskau und eine Reihe seiner eurasischen Verbündeten derzeit einen Vorschlag zur Schaffung einer völlig neuen Handels- und Preisbildungsinfrastruktur für internationale Edelmetalle prüfen, um das Monopol von London und New York bei der Preisbildung für Edelmetalle zu brechen und den russischen Goldmarkt zu stabilisieren. Diese Infrastruktur würde umfassen:• einen Moskauer Weltstandard (MWS) für den Edelmetallhandel, der der London Good Delivery List der London Bullion Market Association (LBMA) entspricht.• eine neue internationale Edelmetallbörse (Handelsplatz) mit Sitz in Moskau, die auf dem MWS basiert und als Moscow International Precious Metals Exchange bekannt ist.• ein Preisfestsetzungsausschuss mit Preisermittlung und neuen Edelmetallpreisfestsetzungen auf der Grundlage des MWS und Referenzpreisen in den nationalen Währungen der Teilnehmerländer oder in neuen internationalen Abrechnungseinheiten.In diesem Artikel werden diese Entwicklungen untersucht, es wird erläutert, wer sie vorgeschlagen hat, die potenziell zahlreichen Länder, die sich an einem solchen System beteiligen könnten, werden untersucht und die Überlegungen der Initiatoren darüber, worauf die Preise für Gold und andere Edelmetalle basieren sollten, werden untersucht. Die Quellen, die über diesen neuen Edelmetall-"Vorschlag" berichten, stammen hauptsächlich von drei russischen Nachrichtenseiten, nämlich Prime (Teil der Mediengruppe RIA Novosti), RBC Business Daily (Teil der RBC-Mediengruppe) und URA News (eine Nachrichtenseite mit Sitz in Jekaterinburg). Alle Quellen wurden aus dem Russischen ins Englische übersetzt.Am 28. Juli berichtete die Wirtschaftsnachrichtenseite Prime (RIA Novosti) in einem Artikel mit der Überschrift "Das russische Finanzministerium schlägt vor, einen Moskauer Standard für Edelmetalle zu schaffen", der sich auf einen Brief des russischen Finanzministeriums an die Teilnehmer der Finanzindustrie stützt und von RIA Novosti eingesehen wurde: "Das Finanzministerium der Russischen Föderation schlägt vor, einen neuen internationalen Standard für den Edelmetallmarkt - den Moskauer Weltstandard (MWS) - zu schaffen, um das Funktionieren der Edelmetallindustrie zu normalisieren."Später am selben Tag hieß es auf der Nachrichtenseite von RBC in einem Artikel mit der Überschrift "Das Finanzministerium hat die Idee zur Schaffung eines neuen Standards für den Edelmetallmarkt erläutert": "Das Finanzministerium hat keinen Vorschlag zur Schaffung eines neuen internationalen Standards für den Edelmetallmarkt gemacht, sagte der Pressedienst des Ministeriums. 'Als Regulierungsbehörde der Branche hat das Finanzministerium den bei ihm eingegangenen Vorschlag an die Marktteilnehmer weitergeleitet, damit diese ihn bewerten und eine Stellungnahme zur Zweckmäßigkeit seiner Umsetzung abgeben', so der Pressedienst."Nach Angaben von RBC hat das russische Finanzministerium den World Moscow Standard und die Idee der Edelmetallbörse nicht vorgeschlagen, sondern lediglich an die Teilnehmer der russischen Finanzmärkte weitergeleitet. Dann stellt sich die Frage, wer den Vorschlag gemacht hat. Für die Antwort wenden wir uns an die Nachrichtenseite URA.Am 29. Juli berichtete die Nachrichtenseite URA in einem Artikel mit der Überschrift "Das Finanzministerium der Russischen Föderation hat eine Diskussion über die Reform des Weltgoldmarktes eingeleitet", dass: "Die Diskussion über den neuen Goldstandard wurde von der Eurasischen Wirtschaftskommission (EEC), dem Regulierungsorgan der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU), initiiert, teilte der EEC-Pressedienst am 29. Juli gegenüber URA.RU mit."Die Mitgliedsstaaten der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU) sind die Republik Armenien, die Republik Belarus, die Republik Kasachstan, die Kirgisische Republik und die Russische Föderation.Die URA fährt fort: "'Am 11. Juli hielt Sergey Glasjew, Minister für Integration und Makroökonomie der Eurasischen Wirtschaftskommission, ein Treffen ab, um einen Vorschlag zur Schaffung eines internationalen Standards für den Edelmetallmarkt als Alternative zur London Bullion Market Association (LBMA) und einer Infrastruktur für den Umlauf von tokenisiertem Gold und Edelmetallen zu erörtern", so ein Sprecher der EWG. An dem Treffen mit Glasjew nahmen Experten der Finanzministerien und Zentralbanken, der nationalen Börsen, der Edelmetallproduzenten sowie anderer interessierter Organisationen der EAEU-Staaten teil."Dies ist eine ziemlich unglaubliche und hochrangige Liste von Personen, die an dem Treffen mit Sergey Glasjew teilgenommen haben, und es ist zu erwarten, dass sie Schockwellen durch die westlichen Zentralbanken und ihre Edelmetallbanken schicken wird. Die URA fährt fort: "Die Teilnehmer tauschten ihre Ansichten aus, und im Anschluss an das Treffen sandte die EWG Briefe an die Regierungen der Parteien mit der Bitte, sich zu dieser Frage zu äußern."Jetzt wird es also klarer. Im Anschluss an die Sitzung vom 11. Juli erhielt das russische Finanzministerium (zumindest theoretisch) den neuen Vorschlag für die Edelmetallinfrastruktur in einem Schreiben der Eurasischen Wirtschaftskommission (EEC) und verschickte anschließend ein eigenes Schreiben an die relevanten Teilnehmer des russischen Finanzsektors.Nach Angaben der URA hat das russische Finanzministerium "als Regulierungsbehörde der Branche" den bei ihm eingegangenen Vorschlag an die Marktteilnehmer weitergeleitet, um ihn zu bewerten und eine Stellungnahme zur Durchführbarkeit seiner Umsetzung abzugeben, und sein Schreiben zwei Wochen nach dem 11. Juli versandt: "Zwei Wochen später organisierte das Finanzministerium eine Diskussion zwischen den russischen Behörden und den Marktteilnehmern über die Schaffung eines neuen internationalen Industriestandards, indem es Briefe verschickte."