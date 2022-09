Aktuelle Goldcharts  nicht schön

Als der Goldpreis im August 2020 mit 2.058 Dollar je Unze seinen Höchststand erreichte, spiegelte dies einen Kaufkraftverlust des US-Dollar in Höhe von 99% im letzten Jahrhundert wider. Seitdem ist der Goldpreis nicht mehr gestiegen. Der nachstehende Chart verwendet monatliche Durchschnittsschlusskurse und zeigt die Entwicklung des Goldpreises in den letzten fünf Jahren:Nachdem der Goldpreis im Sommer 2020 seinen Höchststand erreicht hatte, bewegte er sich meist innerhalb einer engen Spanne von 200 Dollar je Unze (1.700 bis 1.900 Dollar je Unze) oder 10%. Im Wesentlichen ist der Preis innerhalb dieser Spanne seitwärts gelaufen. (siehe " Gold Going Nowhere Slowly ") Das Bild ändert sich grundlegend, wenn wir dieselbe Preisentwicklung auf inflationsbereinigter Basis betrachten:In diesem Chart ist zu erkennen, dass die Auswirkungen der Inflation die Entwicklung des Goldpreises von einer Seitwärtsbewegung in eine Abwärtsbewegung verwandelt haben. Als der Goldpreis zu Beginn dieses Jahres in die Höhe schoss, erreichte er nicht mehr sein bisheriges Allzeithoch, sondern erreichte auf Innertagesbasis einen Höchststand von 2.043 Dollar je Unze. Im ersten Chart scheinen die Höchststände in den Jahren 2020 und 2022 nahezu identisch zu sein; und das sind sie auch, wenn man die Auswirkungen der Inflation außer Acht lässt.Da sich die Inflation in den letzten anderthalb Jahren stärker ausgewirkt hat, liegt der Höchststand im März 2022 nun um 250 Unzen niedriger als der Höchststand im Jahr 2020. Der ursprüngliche monatliche Höchststand im ersten Chart von 1.971 Dollar (der Preis ist im Chart markiert) liegt jetzt bei 2.253 Dollar in einem heute billigeren Dollar, also fast 300 Dollar mehr.Der Goldpreis ist seit seinem Höchststand im Sommer 2020 sowohl nominal als auch real (inflationsbereinigt) gesunken. Selbst wenn der nominale Goldpreis statisch wäre, würde er auf inflationsbereinigter Basis immer noch sinken. Wie ich bereits in einem früheren Artikel sagte (" Gold Charts - $1450 "):- Gold scheint die kurz- und mittelfristige Unterstützung unterschritten zu haben.- Eine Verlangsamung des Goldpreisverfalls könnte irgendwo zwischen 1.500 bis 1.600 Dollar eintreten.- Längerfristige Unterstützung für Gold könnte bei 1.450 bis 1.475 Dollar liegen.Es ist zu erwarten, dass der Goldpreis auf unbestimmte Zeit weiter sinkt.© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 4. September 2022 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.