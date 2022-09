SSR Mining Inc. orientiert sich unverändert abwärts

Quelle Chart: Guidants

Quelle Chart: StockCharts.com

Quelle Chart: Guidants

Das kanadische Minenunternehmen SSR Mining entschied sich, wie bereits zur damaligen schwierig dargestellten Chartsituation vom 30. Mai , letztlich für den Abwärtsmove. Mit dem Abtauchen unter den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (EMA - aktuell bei 17,75 USD), rauschten die Kurse buchstäblich nach unten. Wichtige Level wurden zudem unterschritten und somit gilt es heute die Lage einzuschätzen. Mehr dazu im nachfolgenden Fazit.Die bereits damals als brisant eingeschätzte Chartsituation eskalierte schließlich sehr dynamisch gen Süden. Dabei wurde die benannte Unterstützung bei 15,75 USD sehr zügig erreicht und gehört nunmehr bereits zur Vergangenheit. Denn nach kurzweiligen Stabilisierungsversuchen, rutschten die Notierungen direkt weiter bis zum Level von 14,31 USD, welche aktuell ebenso schon als Widerstand fungiert.Zwar sahen wir zum gestrigen Wochenauftakt eine dynamische Erholung, doch könnte diese bereits am frisch umgekehrten Widerstand von 14,31 USD wieder enden und einen neuerlichen Abwärtssog in Richtung der Marke von 10,00 USD je Anteilsschein bewirken. Unterhalb von 14,31 USD bleibt die Lage daher komplett negativ einzuschätzen und vor dem runden Level bei 10,00 USD, könnten die Kurse die Unterstützung bei 10,70 USD anlaufen. Eine Entspannung dieser bärischen Situation wäre erst eine Etage darüber denkbar.Sollten die Kurse daher über 14,31 USD hinaus ansteigen können, wartet beim Kreuzwiderstand rund um 15,77 USD die nächste Herausforderung. Denn nur ein Anstieg darüber, mitsamt Bruch der Abwärtstrendlinie und Sprung über den Widerstand bei 15,75 USD, würde die technisch klar negative Situation entschärfen. In diesem Fall hätten die Bullen sogar den Vorteil inne, sodass es mittelfristig wieder zu weitaus höheren Kursen bis 18,00 bzw. 20,00 USD kommen könnte.Die Bullen haben buchstäblich Reißaus genommen. Mit der Unterschreitung der eigentlichen Unterstützung von 14,31 USD bleiben die Bären nämlich im Vorteil. Einzig eine rasche Rückkehr über 14,31 USD konnte die Lage entschärfen. Gelingt im weiteren Verlauf der Anstieg über 15,77 USD, wäre die Situation wieder freundlicher einzuschätzen.Die Bären übten weiteren Druck aus, sodass die Short-Seite zu präferieren ist. Unterhalb von 14,31 USD erlauben sich daher weitere Abgaben in Richtung der runden Kursmarke von 10,00 USD. Eine kurze Haltestation, in Form einer vorgeschalteten Unterstützung, findet sich im Bereich von 10,70 USD.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.