Uranium Energy begrüßt Dringlichkeitsantrag des Weißen Hauses an den Kongress für zusätzliche 1,5 Mrd. $ für das Energieministerium

Corpus Christi, 6. September 2022 - Uranium Energy Corp. (NYSE American: "UEC" oder das "Unternehmen") begrüßt die jüngsten Maßnahmen des Weißen Hauses, die darauf abzielen, die Abhängigkeit von Kernbrennstoffen aus Russland zu verringern. Am Freitag, den 2. September, wurde von Präsident Biden ein zusätzlicher Antrag auf Mittelzuweisung an den Kongress gestellt, der u.a. 1,5 Mrd. Dollar für das Energieministerium vorsieht, um LEU ("Low Enriched Uranium") für die bestehende kommerzielle Nuklearflotte, die jeden fünften Haushalt in Amerika mit Strom versorgt, und HALEU ("High-Assay Low Enriched Uranium") für neu entstehende fortschrittliche und kleine modulare Reaktoren zu erwerben.Der UEC-Vorsitzende und ehemalige US-Energieminister Spencer Abraham kommentierte: "Die jüngsten Ereignisse haben gezeigt, welche Risiken mit der Abhängigkeit von russischen Energieexporten verbunden sind. Die Ereignisse in der Ukraine und die Unterbrechung der Erdgaslieferungen nach Europa durch Russland sind eine düstere Erinnerung an diese Risiken. Dementsprechend müssen sich die Vereinigten Staaten proaktiv mit den möglichen Auswirkungen einer plötzlichen Unterbrechung, eines Verbots oder eines Embargos von russischem Uran und Kernbrennstoff auseinandersetzen. Um unsere Abhängigkeit von Russland bei den Schlüsselelementen unseres Kernbrennstoffkreislaufs - vom Uranabbau bis zur Umwandlung und Anreicherung - zu verringern, müssen wir jetzt handeln."Minister Abraham fuhr fort: "Wir freuen uns darauf, mehr Details darüber zu erfahren, wie das Energieministerium die notwendigen Investitionen in die Lieferkette für Kernbrennstoffe tätigen wird, und hoffen, dass ein wesentlicher Teil dieser Investitionen zur Steigerung der heimischen Uranproduktion eingesetzt wird. Es ist nach wie vor höchst besorgniserregend, dass wir derzeit zu 60 % von Uranlieferungen aus Russland, Kasachstan und Usbekistan abhängig sind, obwohl es in den USA reichlich unerschlossene Ressourcen gibt. Die Vereinigten Staaten beziehen 20 % ihrer Elektrizität aus der Kernenergie (und damit über 50 % ihres kohlenstofffreien Stroms) und sind nach wie vor der weltweit größte Verbraucher von Uranbrennstoff. Angesichts dessen ist es nur sinnvoll, dass wir unsere Uranproduktion hier in den USA erhöhen und dass ein erheblicher Teil dieser neuen Mittel, sofern sie bewilligt werden, zur Erreichung dieses Ziels verwendet wird." Uranium Energy Corp. ist der am schnellsten wachsende Anbieter des Brennstoffs, der für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Zukunft benötigt wird. UEC ist das größte, diversifizierte nordamerikanische Uranunternehmen, das die nächste Generation von kostengünstigen, umweltfreundlichen In-Situ-Recovery (ISR)-Uranprojekten in den Vereinigten Staaten und hochgradige konventionelle Projekte in Kanada vorantreibt. Das Unternehmen verfügt über zwei produktionsbereite ISR-Hub-and-Spoke-Plattformen in Südtexas und Wyoming, die durch vollständig lizenzierte und betriebsbereite zentrale Verarbeitungsanlagen verankert sind. UEC verfügt außerdem über sieben ISR-Uranprojekte in den USA, für die alle wichtigen Genehmigungen vorliegen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über diversifizierte Uranbeteiligungen, darunter: (1) eines der größten physischen Uranportfolios an gelagertem U3O8 in den USA; (2) eine bedeutende Beteiligung an Uranium Royalty Corp. , dem einzigen Royalty-Unternehmen in diesem Sektor; (3) eine Pipeline von Uranprojekten im Ressourcenstadium in Arizona und Paraguay. Der Betrieb des Unternehmens wird von Fachleuten geleitet, die in ihrer Branche ein anerkanntes Profil für hervorragende Leistungen haben, ein Profil, das auf jahrzehntelanger praktischer Erfahrung in den wichtigsten Bereichen der Uranexploration, -erschließung und -förderung beruht. Antrag auf Bereitstellung zusätzlicher Mittel: Für einen zusätzlichen Betrag für "Kernenergie", $ 1.500.000.000, der bis zur Ausgabe verfügbar bleibt, für den Erwerb und die Verteilung von schwach angereichertem Uran (LEU) und hochangereichertem LEU (HALEU) und andere Aktivitäten gemäß dem Atomic Energy Act von 1954 in seiner geänderten Fassung (42 U.S.C. 2011 et seq.) und Abschnitt 2001 des Energy Act of 2020 (42 U.S.C. 16281), um die Abhängigkeit der Vereinigten Staaten und befreundeter ausländischer Länder von Kernbrennstoffen aus der Russischen Föderation und anderen unsicheren Quellen von LEU und HALEU zu verringern. Dieser Antrag würde 1,5 Milliarden Dollar für das Kernenergie-Konto des Energieministeriums bereitstellen, um den Aufbau einer zuverlässigen Brennstoffversorgung zu unterstützen, die den Bedarf an niedrig angereichertem Uran für die bestehende kommerzielle Kernkraftflotte und den Bedarf an hochangereichertem Uran für fortgeschrittene Kernreaktoren deckt. Die Mittel würden verwendet, um potenzielle künftige Engpässe beim Zugang zu russischem Uran und Brennstoffdiensten auszugleichen.