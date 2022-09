Platin - Die Zitterpartie setzt sich fort

Platin notiert aktuell nur knapp über den Tiefstkursen aus dem September bzw. November 2021 und versucht auf diesem Niveau einen Boden auszubilden. Die vorherige Erholung scheiterte im August im Bereich der Hürde bei 948 USD und wurde von einer weiteren dynamischen Verkaufswelle abgelöst. Zwar gelang es in der letzten Woche, knapp vor der 813-USD-Marke eine kleine Gegenbewegung einzuleiten, doch stoppte dieser Anstieg bereits wie erwartet an der 865-USD-Marke.Sollte der Kurs des Edelmetalls jetzt unter 840 USD fallen, wäre die Erholung gekontert und ein Abtauchen bis 813 USD die Folge. Dort könnte es erneut zu einem Schlagabtausch der Marktteilnehmer kommen, den diesmal die Verkäufer für sich entscheiden dürften. Zunächst wäre in diesem Fall ein Rücksetzer auf 795 USD zu erwarten, ehe sich der Abwärtstrend bis 773 und ggf. 760 USD ausdehnen könnte.Für eine Fortsetzung der Erholung müsste Platin dagegen über 865 USD ausbrechen. Damit wäre ein Anstieg bis 893 USD möglich. Bullisch wäre dagegen erst ein Ausbruch über diese Marke.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG