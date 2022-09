Die Inflation verzeichnet Höhepunkte während Rezessionen

Die Menschen neigen dazu, zu hören, was sie hören wollen, und zu glauben, was sie glauben müssen. Nirgendwo ist dies mehr der Fall als an der Wall Street. Die Fed hat unmissverständlich klar gemacht, dass sie die Geldpolitik so lange straffen wird, bis die Inflation praktisch besiegt ist.Und dennoch haben diejenigen, die keine andere Wahl haben, als fast immer voll investiert zu sein, diese Tatsache völlig ignoriert und mussten versuchen, die Anleger davon zu überzeugen, dass sie ihren eigenen Ohren nicht trauen sollten. Das war zu Beginn dieses Jahres ein großer Fehler, und das gilt heute umso mehr. Der gesamte Offenmarktausschuss verspricht, dass die Zinssätze bis Anfang 2023 auf etwa 4% steigen werden, aber die Cheerleader behaupten immer noch, sie würden bluffen.Was der Wahrheit näher kommt, ist, dass die Fed die Zinsen weiter in Richtung ihres 4%-Ziels anheben wird, es sei denn, die Kredit- und Arbeitsmärkte brechen zusammen. Die gesamte Kohorte der Gelddrucker und Marktmanipulatoren ist durch ihre vorübergehende Inflationsprognose gründlich in Verlegenheit gebracht worden. Und jetzt sorgen sie sich viel mehr um die Unbezahlbarkeit der Mieten als darum, dass die Unternehmensgewinne besser ausfallen als erwartet.Wenn sie jetzt wieder umschwenken würden, wäre das bisschen Glaubwürdigkeit, das sie noch haben, dahin. Um es klar zu sagen: Powell wird tatsächlich irgendwann umschwenken, aber nur, weil die Wirtschaft und die Aktienmärkte zusammengebrochen sind, nicht weil die Aktienkurse fallen.Die Anleger sollten sich nicht mit dem Gedanken trösten, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat, denn das ist in Rezessionen immer der Fall. An der Wall Street heißt es, die Inflation habe ihren Höhepunkt erreicht, der Bärenmarkt sei vorbei und ein neuer Bullenmarkt habe begonnen. Diese spitzfindige und fadenscheinige Schlussfolgerung lässt die andere Hälfte der Gleichung völlig außer Acht, nämlich die Tatsache, dass die sinkende Veränderungsrate des Consumer Price Index eine direkte Folge einer schwächelnden Wirtschaft ist.Daher besteht tatsächlich die realistische Hoffnung, dass die Fed die Zinserhöhungen in Schritten von 75 Basispunkten einstellen und für den Rest dieses Straffungszyklus auf 50 und 25 Basispunkte zurückgehen kann. Möglicherweise wird Powell auch Anfang nächsten Jahres die Fed Funds Rate nicht mehr anheben. Dies wird jedoch auf Kosten einer steigenden Arbeitslosenquote, eines abstürzenden Immobilienmarktes, verstopfter Kreditmärkte, eines einbrechenden Gewinnwachstums und völlig chaotischer Aktienmärkte geschehen.Die schlechten Nachrichten für die Dauerläufer hören damit nicht auf. Powell wird sehr zögerlich sein, die Zinssätze zu senken, nachdem der Zielsatz von 4% erreicht wurde, ungeachtet des Schadens, der der Wirtschaft zugefügt wurde. Das liegt daran, dass sich die Erinnerung an einen gefährlichen und peinlichen Kampf mit einer hartnäckig hohen Inflation in die Stirnlappen aller Mitglieder des FOMC eingebrannt hat.Ein Beweis dafür, dass ein Höchststand der Fed Funds Rates, ein Höchststand der Inflation und ein Höchststand der Zinssätze nicht immer ein grünes Licht für Aktien sind, findet sich in den Daten. Nachstehend finden Sie die Zahlen des BLS zum jährlichen Anstieg des Verbraucherpreisindex von 1999 bis Ende 2009. Sie können deutlich sehen, dass während des Zusammenbruchs der NASDAQ-Blase der zyklische Höhepunkt der Inflation im März 2000 bei 3,8% lag. Ebenso erreichte der Consumer Price Index während der globalen Finanzkrise im Juli 2008 einen Höchststand von 5,5%.Während der Dotcom-Rezession begann die Fed im Mai 2000 mit der Senkung der Zinssätze und musste die Kreditkosten um 475 Basispunkte senken, bevor der Markt seinen Tiefpunkt erreichte - dieser Prozess dauerte zwei Jahre. Während der globalen Finanzkrise begann die Fed im September 2007 mit ihrem Lockerungszyklus und senkte die Zinsen schließlich um 525 Basispunkte, bevor die Aktienmärkte Unterstützung fanden - dieser Prozess dauerte anderthalb Jahre und wurde durch ein massives Programm zur quantitativen Lockerung unterstützt.In ähnlicher Weise erreichte die 10-Jahresstaatsanleihe im Mai 2000 mit 6,5% ihren Höchststand, und die Zinssätze erreichten ihren zyklischen Tiefpunkt erst im Juni 2003 mit 3,1%. Ebenso erreichte die Benchmark-US-Staatsanleihe im Juli 2007 mit 5,1% ihren Höchststand und fand erst im Dezember 2008 mit knapp über 2% eine solide Basis.In den beiden Bärenmärkten von 2000 und 2008 verlor der S&P 500 etwa 50% seines Wertes, nachdem der Lockerungszyklus der Fed begonnen hatte. Spitzenwerte bei der Inflation, der Fed Funds Rate und den Renditen von Staatsanleihen sind nicht immer ein Signal für den Kauf von Aktien. Die wichtigste Erkenntnis hier ist also: Der Höhepunkt der Inflation signalisiert auch den Höhepunkt der Aktienkurse, wenn der Rückgang der Inflationsrate auf einen starken Rückgang des Wirtschaftswachstums zurückzuführen ist. Spitzeninflation und niedrigere Kreditkosten sind mittel- und längerfristig gute Nachrichten für Aktien. Dennoch ist es keine gute Idee, Aktien inmitten einer Rezession zu kaufen.Die Aktienbewertungen sind immer noch extrem hoch - das KGV liegt über dem 20-Jahres-Durchschnitt, und die Gewinnschätzungen sind angesichts des rückläufigen globalen BIP-Wachstums viel zu optimistisch. Die Fed erhöht die Zinssätze mit der schnellsten Änderungsrate in der Geschichte, von 0% im März auf mindestens 3,3% bis Ende 2022. In der Zwischenzeit erhöht sich die QT auf 95 Milliarden Dollar im Monat. Diese negativen Auswirkungen auf die Erträge und die Wirtschaft sind noch nicht spürbar, werden sich aber in naher Zukunft deutlich bemerkbar machen.Es ist von entscheidender Bedeutung, ein Modell zu haben, das erkennen kann, wann die Lockerung der finanziellen Bedingungen das Finanzsystem wieder ausreichend stabilisiert hat und zu einem tragfähigen Aufwärtsmarkt führen kann. Im Gegensatz dazu bewegen wir uns heute genau in die entgegengesetzte Richtung.© Michael PentoDer Artikel wurde am 6. September 2022 auf www.pentoport.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.