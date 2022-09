Mögliche US-Schuldenkrise; hohe Inflation gefährdet die Demokratie  Michael Gayed

David Lin sprach für Kitco News kürzlich mit Michael Gayed über Gold, Bitcoin und die Finanzlage in den USA.Den USA droht eine Staatsschuldenkrise, da die Renditen für Staatsanleihen steigen und andere Länder ihre auf Dollar lautenden Kredite nicht zurückzahlen können, meint der Portfoliomanager und Herausgeber des Lead-Lag Report. Diese Trends wiederum könnten Risiken für die US-Demokratie mit sich bringen.Laut Gayed sind die Renditen von Staatsanleihen im Jahr 2022 auf wöchentlicher Basis in 68,6 Prozent der Fälle gestiegen – ein noch nie dagewesenes Niveau. Steigende Renditen könnten die Fähigkeit einer Regierung schwächen, ihre Schuldverpflichtungen zu erfüllen.Der Finanzexperte erklärt, dass die Bedingungen in der deutschen Weimarer Republik der 1920er Jahre mit ihrer hohen Inflation und ihren Schuldenproblemen mit den heutigen Problemen der USA vergleichbar seien.Der S&P 500 ist seit Jahresbeginn um 18,5 Prozent gefallen, wobei einige Aktien wie Netflix und Tesla um bis zu 63 Prozent eingebrochen sind. In Verbindung mit der hohen Schuldenlast, den steigenden Renditen der Staatsanleihen und der Inflation könnte dies zu "mehreren Schwarzen Schwänen" und einem "ziemlich hässlichen" Marktumfeld führen, glaubt Gayed: "Das Endergebnis von all dem ist entweder eine Art Staatsbankrottkrise, was ein Deflationsereignis ist, oder das genaue Gegenteil, nämlich Hyperinflation, was zu Bedingungen führt, unter denen etwas wirklich Schlimmes passiert. Etwas Schlimmes im Sinne eines neuen Staatsoberhauptes, das man nicht an der Spitze sehen möchte."© Redaktion GoldSeiten.de