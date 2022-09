Der große Crash ist da; Zeit, reich zu werden  Robert Kiyosaki

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Robert Kiyosaki und die Zinspolitik in den USA, das Schicksal des US-Dollar und über Chancen im Edelmetallsektor. Der Bestsellerautor der Rich Dad Poor Dad-Reihe glaubt, dass die aktuell enorm hohe Inflation Chancen im Edelmetallsektor eröffnet.Die Federal Reserve könnte eine weitere Zinserhöhung um 75 Basispunkte umsetzen, da der Inflationsdruck die Märkte weiter fest im Griff hat. In dem Gespräch erklärt Kiyosaki, dass die Strategie der Fed, die Inflation durch ständige Zinserhöhungen zu bekämpfen, zum Scheitern verurteilt sei. Zudem findet er klare Wort für die Verantwortlichen: "Ich traue meiner Regierung einfach nicht... Ich traue den Banken nicht. Und ich traue der Fed nicht."Der erfolgreiche Geschäftsmann ist der Meinung, dass die Anleger weiterhin in den Edelmetallsektor strömen werden, da die galoppierende Inflation den US-Dollars belaste. "Es wird immer schlimmer... Jeder kauft jetzt Gold und Silber, weil er weiß, dass der Dollar am Ende ist", so Kiyosaki.Er ermutigt dazu, sich mit Edelmetallen einzudecken, da die US-Notenbank ihre restriktive Haltung in Bezug auf Zinserhöhungen beibehalten werde: "Wenn Sie es drucken können, will ich es nicht. Es ist mir egal, wie hoch der Preis ist. Mir geht es um die Anzahl der Unzen... Setzen Sie auf Ihren eigenen Gold- und Silberstandard, denn sie sind immer noch echtes Geld."© Redaktion GoldSeiten.de