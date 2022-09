WGC: Abflüsse bei den Gold-ETF halten an

Der World Gold Council (WGC) veröffentlichte gestern die neusten Daten zu den physischen Goldbeständen der börsennotierten Fonds (ETF) weltweit. Diesen Angaben zufolge verringerten sich die Bestände der Gold-ETF im diesjährigen August um 50,8 Tonnen, nachdem bereits in den drei Vormonaten starke Abflüsse verzeichnet worden waren.Die in Nordamerika gelisteten Fonds verbuchten im August Abflüsse in Höhe von 39,9 Tonnen im Wert von 2,2 Mrd. USD. Die Bestände der europäischen Fonds verringerten sich zeitgleich um 4,7 Tonnen im Wert von 266 Mio. USD.Die in Asien gelisteten Fonds verzeichneten Abflüsse in Höhe von 7,5 Tonnen im Wert von 433 Mio. USD. Die Bestände der Fonds sonstiger Regionen erhöhten sich als einizge. Die verzeichneten ein Plus von 1,2 Tonnen im Wert von 71 Mio. USD.© Redaktion GoldSeiten.de