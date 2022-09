"Was auch immer notwendig ist"

Als am 21. Juli der Zusammenbruch der italienischen Regierung offiziell bekannt gegeben wurde, waren viele politische Beobachter in Europa und im übrigen Westen entsetzt. Wenn Mario Draghi, der Messias des Zentralbankwesens der gesamten Alten Welt, der Mann, die Legende, der Held, der die Eurozone und ihre kostbare erfundene Währung vor der völligen Vernichtung gerettet hat, es nicht geschafft hat, Italien zu regieren, dann müssen diese "verrückten Italiener" völlig unregierbar sein.Für den Rest von uns jedoch, die wenigen, die das Konzept noch respektieren oder sich sogar daran erinnern, dass die Regierten zumindest ein gewisses Mitspracherecht haben, wer sie herumkommandiert, war der Zusammenbruch aus ganz anderen Gründen ebenso überraschend, wenn nicht sogar noch überraschender: Warum um alles in der Welt kam er nicht früher und warum waren es die Politiker und nicht die Wut der Öffentlichkeit, die ihn auslösten?Politische Dysfunktionalität ist Italien nicht fremd. Tatsächlich sind unnatürliche politische Koalitionen und anschließende Regierungszusammenbrüche mittlerweile so etwas wie ein nationaler Zeitvertreib für das Mittelmeerland, und seine Bürger sind an dieses Drama ebenso gewöhnt wie an "bunte" politische Figuren.Sie ertrugen die Herrschaft des überlebensgroßen, verurteilten Steuerbetrügers und der menschlichen Karikatur Silvio Berlusconi, sie gewöhnten sich an Matteo Salvini und seine spektakulären, aber weitgehend sinnlosen Machtdemonstrationen der "harten Rechten", und sie beobachteten beiläufig den Aufstieg und Fall der "Fünf Sterne"-Protestbewegung, als deren Kernbotschaft der direkten Demokratie und Ehrlichkeit, die von Beppe Grillo eingebracht wurde, kurzerhand demontiert wurde, um die Bewegung in eine "respektable" politische Bewegung zu verwandeln.In diesem Zusammenhang war ein weiteres Scheitern wirklich nichts Besonderes, zumal die Koalition, die zerbrach, das Ergebnis eines früheren Scheiterns im Januar 2021 war, nachdem Ministerpräsident Conte von seinem Amt zurückgetreten war. Nach einer schnellen Runde gescheiterter Bemühungen, eine neue funktionierende Regierung zu bilden, ersuchte der italienische Präsident Mattarella Draghi, die Situation zu retten.Am 3. Februar erklärte sich Super Mario sehr bescheiden und demütig bereit, die Last der Krone zu tragen, die ihm soeben überreicht wurde - eine Krone, die er sicherlich nie wollte, aber aus Liebe zu seinem Land trotzdem annahm - und machte sich rasch daran, ein neues Kabinett zu bilden und die Unterstützung für diese Regierung zu sichern.Für den Fall, dass es jemandem entgangen sein sollte, sei darauf hingewiesen, dass Draghi während des gesamten Prozesses nicht die Mühe auf sich nehmen musste, seine Kandidatur öffentlich bekannt zu geben, seine Ideen vorzustellen, über etwaige gegenteilige Ansichten zu debattieren und sich an der Wahlurne beurteilen zu lassen – nichts von all den zeitraubenden Ritualen der Demokratie, die die meisten Politiker über sich ergehen lassen müssen. Kein einziger italienischer Bürger wurde in dieser Angelegenheit konsultiert, und der neue Staatschef wurde den Italienern einfach vom Staat selbst verkündet.Es gab keinen Mangel an Meinungsartikeln und "Expertenanalysen", die Draghis Aufstieg zur Macht feierten. Der große Mann war dazu berufen worden, die Titanic der italienischen Wirtschaft zu retten und in Sicherheit zu bringen, und die Mainstream-Presse setzte große Hoffnungen in ihn. Er wurde mit dem Fallschirm als nicht gewählter Retter in Italien abgesetzt, eine Rolle, die ihm vertraut war, da er sie bereits als Präsident der EZB gespielt hatte.Damals, auf dem Höhepunkt der Krise in der Eurozone, bedeutete seine berühmte "was auch immer nötig ist"-Haltung, dass er extreme und noch nie dagewesene Maßnahmen ergriff, um den Euro zu "retten", und dasselbe wurde von ihm im Fall Italiens erwartet.Für diejenigen unter uns, die verstanden haben, worum es bei seinem ersten "Triumph" wirklich ging, war sein "zweiter Akt" als Italiens Regierungschef natürlich so gut wie vorherbestimmt, in einer Tragödie zu enden. Schließlich haben seine viel beachteten Bemühungen um die Rettung des Euro das, was von der Wirtschaft der Eurozone noch übrig war, zunichte gemacht und ganze Generationen ins finanzielle Elend gestürzt.Er brach mit Maßnahmen wie Negativzinsen die Gesetze der grundlegenden Volkswirtschaftslehre und des gesunden Menschenverstandes, ohne zu bedenken, was dies für die Zukunft bedeuten würde, und er flutete die Wirtschaft mit frisch gedrucktem Geld, um ein kurzfristiges Problem zu "lösen", ohne zu bedenken, welches Gemetzel er nach seinem Ausscheiden aus dem Amt hinterlassen würde. Nun, in dieser Hinsicht war er vielleicht immer ein besserer Politiker als ein Zentralbanker.Im Falle Italiens waren seine Ambitionen jedoch viel zu groß, und es war von Anfang an klar, dass derselbe "Zaubertrick", den er an der Spitze der EZB anwendete, dort nicht funktionieren würde. Italiens Wirtschaft steht seit mehr als zehn Jahren am Rande des Zusammenbruchs, und der einzige Grund, warum sie zumindest oberflächlich betrachtet noch steht, ist der ständige Fluss von Patchwork-"Lösungen", die hauptsächlich darauf beruhen, noch mehr Schulden anzuhäufen und Unterstützungspakete und "Soforthilfe" aus Brüssel zu erhalten.Strukturell sind die Probleme so tiefgreifend, dass man sagen kann, dass ein echtes, organisches Wachstum niemals zustande kommen kann, ohne dass zuvor das gesamte System demontiert und umgestaltet wird. Korruption, jahrzehntelanger Vetternkapitalismus, extrem belastende Regulierungen und ein zerstörerisches Steuersystem sorgen dafür, dass das Land niemals von den Vorteilen eines echten freien Marktes und eines echten Wettbewerbs profitieren kann.Als Zyniker könnte man sagen, dass Draghi das Schiff genau zum richtigen Zeitpunkt verlassen hat. Da die EZB endlich die Zinsen anhebt, wird die Aufgabe Italiens, seine enorme Schuldenlast zu tragen, fast unmöglich. Während seiner 17-monatigen Amtszeit sind die italienischen Kreditkosten bereits beträchtlich gestiegen, und das ist eine Bombe, die nun zu platzen droht, so dass es aus der Sicht des "großen Retters" vielleicht besser ist, wenn dies in den Händen des nächsten Regierungschefs geschieht.Wie Reuters vor kurzem feststellte, "ist das tiefgreifendere Problem, dass Italien groß genug ist, den Rest der Peripherie der Eurozone zum Einsturz zu bringen, da seine 2,5 Billionen Euro an Staatsschulden größer sind als die der anderen vier Länder zusammen und zu groß für ein Rettungspaket."Im zweiten Teil werfen wir einen Blick auf die weitreichenderen Auswirkungen der Italienkrise für Europa und den Rest des Westens.Die Gefahr einer rechtsextremen Machtübernahme gibt es in Europa schon seit mindestens 30 Jahren, und Italien ist seit der letzten europäischen Krise vor zehn Jahren einer der besten "Kandidaten" für den "Anfang vom Ende". Damals war es die von Salvini angeführte Lega, die die Panikmache der Mainstream-Presse anheizte, indem sie jeden konservativen politischen Standpunkt als reinen Faschismus bezeichnete. Natürlich ist keines dieser düsteren Szenarien eingetreten, und es wurden im Wesentlichen keine wirklichen Reformen durchgeführt, weder "faschistische" noch andere, während Italien politisch und wirtschaftlich "Business as Usual" betrieb.Natürlich basiert diese ganze Geschichte auf absolutem Unsinn und Sensationslust. Die "rechtsextreme" Bedrohung ist nichts anderes als die andere Seite der Hegelschen Dialektik von "Teile und Herrsche". Die extreme Rechte ist nicht beängstigender als die extreme Linke; wenn überhaupt, sollte die extreme Linke viel beängstigender sein, wenn man bedenkt, dass ihre Unterstützer und Vollstrecker Millionen mehr Menschenleben gekostet haben.