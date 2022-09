Palladium - Wird es ein bullischer Herbst?

Bei Palladium findet nach dem Bruch der mittelfristigen Abwärtstrendlinie Anfang August und dem darauffolgenden Anstieg bis 2.290 USD ein Richtungsstreit statt. Denn ohne Gegenwehr wollten sich die Bären auch nicht aus der aktuellen Entwicklung verabschieden und versuchten zweimal die Unterstützungszone um 1.997 USD zu durchbrechen. Nachdem auch der zweite Anlauf bei 1.948 USD gescheitert war, kam es in dieser Woche zu einem steilen Anstieg, der jetzt die Hürde bei 2.149 USD erreicht.Solange Palladium nicht unter 1.948 USD gefallen ist, haben die Bullen dank des Anstiegs jetzt die besseren Karten und dürften in Kürze auch die Hürde bei 2.149 USD überwinden. Die Folge wären Zugewinne bis 2.218 USD und darüber bereits 2.290-2.318 USD. An dieser Zone könnte eine deutlichere Gegenbewegung einsetzen. Doch über 2.318 USD wäre der Seitwärtsmarkt endgültig verlassen und eine Kaufwelle bis 2.488 USD zu erwarten.Dreht der Wert dagegen unter 2.040 USD ab, wäre die Kaufwelle unterbrochen und ein Rückfall auf 1.997 und 1.948 USD zu erwarten. Sollte dort eine Erholung ausbleiben, wäre ein Abverkauf bis 1.804 USD wahrscheinlich, der das Ende der Bodenbildungsphase einleiten könnte.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG