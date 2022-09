TD Securities rechnet mit weiteren Preisrückgängen bei Gold

Laut den Analyten von TD Securities wird der Goldpreis nach seinem Mitte der Woche verzeichneten Tagesanstieg wieder zurückgehen. Dies berichtet FXStreet.com Die Goldpreise spiegeln nach Auffassung der Experten nicht die Auswirkungen einer anhaltenden restriktiven Geldpolitik wider: "Die Goldmärkte weisen nach wie vor eine extrem konzentrierte und aufgeblähte Position auf, die von einer kleinen Anzahl von Family Offices und Eigenhandelsgeschäften gehalten wird, die zunehmend gefährdet sind, wenn sich die Preise den Einstiegsniveaus der Pandemiezeit nähern."Weiterhin deute die Positionierung der Goldhändler in Shanghai darauf hin, dass Chinas Nachfrage nach Gold weiter nachlasse, "was zu einem Liquidationsvakuum führen könnte", so die Analysten.© Redaktion GoldSeiten.de