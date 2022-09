Goldreserven der türkischen Zentralbank erreichen Zweijahreshoch

Die Zentralbank der Türkei ist die Notenbank, die in den ersten sieben Monaten dieses Jahres weltweit am meisten Gold gekauft hat, dies berichtet dailysabah.com unter Berufung auf Daten des World Gold Council.75 Tonnen Gold hat die türkische Zentralbank in den ersten sieben Monaten des Jahres netto aufgestockt. Im Juli erhöhte sie ihre offiziellen Goldreserven um 12 Tonnen.Die gesamten offiziellen Goldreserven des Landes liegen damit nun bei 469 Tonnen und haben ein Zweijahreshoch erreicht.© Redaktion GoldSeiten.de