Wirtschaftsnobelpreisträger: Gold ist ein "schrecklicher" Inflationsschutz

David Lin sprach für Kitco News jüngst mit Eugene Fama über die Inflation und Investmentmöglichkeiten in dieser Zeit. Fama wurde 2013 für seine Arbeiten über die Preisbildung von Vermögenswerten, die Portfoliotheorie und die Hypothese des effizienten Marktes mit dem Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet.Laut dem Professor für Finanzen an der University of Chicago sind Bitcoin und Gold schlechte Langzeitinvestitionen.In Bezug auf die Kryptowährung erklärt er: "Dies ist ein Fall, in dem der Markt noch nicht begriffen hat, dass [Bitcoin] keinen Wert hat. Im Moment denke ich, dass nicht einmal die Gauner damit handeln und ihn halten. Sie werden wahrscheinlich damit handeln und ihn dann schnell für etwas anderes aufgeben, weil er einfach zu riskant ist."Zum allgemein als Inflationsschutz angesehenen Gold erklärt Fama, dass das Edelmetall einen "sehr volatilen Preis" habe. Entsprechend sei es eine "schreckliche Absicherung gegen Inflation, weil sein Preis im Verhältnis zu den Preisen von Waren und Dienstleistungen zu variabel" sei.Fama sei "sehr beunruhigt" durch die Inflation. Um die Inflation zu bekämpfen, habe die US-Notenbank früher ihre Reserven reduziert, so der Experte. "Aber jetzt glaubt sie, dass sie es durch eine Anhebung des Zinssatzes für Reserven erreichen kann, wodurch die Menschen weniger bereit sind, andere Vermögenswerte zu halten oder irgendetwas anderes zu tun... Aber die Frage ist, wie hoch dieser Zinssatz ist."Selbst wenn die Fed die Zinsen auf ein hohes Niveau anheben würde, so Fama, wisse man nicht, ob dies die Inflation wirklich bekämpfen würde, da es dieses System noch nie gegeben habe.© Redaktion GoldSeiten.de