WTI-OIL - Etage um Etage tiefer

Quelle Chart: Guidants

Die zuletzt am 6. Juli präferierte Abwärtstendenz beim WTI-OIL setzte sich gnadenlos um. Dabei wurde sogar erst in der vergangenen Woche die Unterstützung bei 86,77 USD aufgegeben, welche prompt zu einem Rutsch bis zum Level von 81,71 USD führte. Seither erholt sich der Ölpreis und bleibt doch angeschlagen. Bereits unmittelbar bei rund 89,00 USD je Barrel oder spätestens bei rund 95,00 USD sollte man mit einer Wiederaufnahme der Preisschwäche rechnen.Eine Art Entspannung fände sich erst mit einem Tagesschlussstand über 97,85 USD. Oberhalb davon verspricht sich die Rückkehr über die 100,00 USD-Marke mit weiterem Potenzial in Richtung 110,00 USD.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.