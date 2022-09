Zahlungsausfall - Deflation - Depression

Inflation ist der wichtigste Spielplan von Regierungen und Zentralbanken. Ihre Auswirkungen haben im Laufe der Geschichte ihre Spuren in den Gesellschaften hinterlassen. Da die Auswirkungen der Inflation weiterhin die Schlagzeilen beherrschen, werden Finanz- und Wirtschaftstätigkeiten mit der Absicht untersucht und analysiert, sie zu planen, zu projizieren und vorherzusagen. Die meisten Menschen glauben, dass sie die Inflation verstehen - sie tun es nicht - aber lassen Sie uns zunächst einmal in die andere Richtung schauen. Da kommt ein dreistöckiger Bus direkt auf uns zu.Ein Zahlungsausfall kann auf drei verschiedene Arten eintreten:1) Kreditausfall2) Bankenzusammenbrüche3) Zusammenbruch der VermögenspreiseEin allgemeiner Kreditausfall tritt ein, wenn Einzelpersonen, Unternehmen und Länder die von ihnen aufgenommenen Schulden nicht mehr in einem Umfang tragen können, der die normalen Finanz- und Marktaktivitäten überfordert. Dies geschah 2008 bei Bildungskrediten, Hypotheken und Autokrediten. Der Preis all dieser notleidenden Schulden sank in ein tiefes Loch, bis die Regierung und die Federal Reserve ein neues Experiment starteten, um mehr und billigere Kredite zur Verfügung zu stellen und die notleidenden Schulden aufzukaufen.Zu Bankenzusammenbrüchen kommt es, wenn Banken gegen die von der Federal Reserve festgelegten Mindestreserveanforderungen verstoßen und nicht in der Lage sind, die anhaltende Nachfrage ihrer Kunden nach Geld zu befriedigen. Bankenzusammenbrüche waren in den frühen 1930er Jahren an der Tagesordnung und sind ein Beweis für die anhaltenden Risiken, die mit dem fraktionierten Reservesystem verbunden sind. (siehe " Fractional-Reserve Banking – Elephant in The Room ")Der Zusammenbruch von Vermögenspreisen wird meist mit Aktienkursen in Verbindung gebracht. Der Zusammenbruch des Aktienmarktes im Jahr 1929 ist das bekannteste Beispiel, und er war in diesem Jahrhundert dreimal ein Faktor (2000-02, 2007-09, 2020). Ein Einbruch der Vermögenspreise umfasst jedoch alle in Dollar denominierten Vermögenswerte, also Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Immobilien. Wir befinden uns derzeit in der Anfangsphase eines weiteren Einbruchs der Vermögenspreise Deflation ist das Gegenteil von Inflation; es handelt sich um eine Verringerung des Geld- und Kreditangebots. Die Auswirkungen der Deflation führen dazu, dass weniger Währungseinheiten (Dollar) im Umlauf sind und die Kaufkraft der verbleibenden Einheiten steigt. Mit anderen Worten: Mit Ihren Dollar können Sie mehr kaufen - nicht weniger.Wenn sich die Deflation durchsetzt, werden die Preise für Waren und Dienstleistungen eher sinken als steigen. An und für sich ist Deflation eine gute Sache; wenn die Deflation jedoch schwerwiegend genug ist, würde sie zu einer katastrophalen wirtschaftlichen Depression führen. Jede einzelne oder eine Kombination der drei Arten von Zahlungsausfällen (Kreditausfälle, Bankzusammenbrüche, Zusammenbruch der Vermögenspreise) kann zu einer Deflation führen. Dies geschieht aufgrund der riesigen Geldsummen, die damit verbunden sind und die anschließend vernichtet werden.Laut Investopedia ist eine Depression ein schwerer und lang anhaltender Abschwung der Wirtschaftstätigkeit. Der Börsencrash von 1929 war nicht die Ursache der Großen Depression. Die Große Depression war das Ergebnis einer Kehrtwende in der Politik der Federal Reserve. In den Goldenen Zwanzigern verfolgte die Fed einen großzügigen Ansatz bei Krediten und Zinssätzen. Aus Besorgnis über die ausufernde Aktienspekulation, die durch ihre eigene Großzügigkeit angeheizt wurde, wurde die Fed restriktiver und die Wirtschaftstätigkeit verlangsamte sich.Diese Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit war bereits vor dem Börsencrash im Oktober 1929 im Gange. Es ist durchaus möglich, dass die derzeitigen Bemühungen der Fed, die Zinssätze zu erhöhen, einen Kreditkollaps auslösen und damit eine Deflation und eine neue Große Depression einleiten könnten. (siehe " A Depression for the 21st Century ")Deflation tritt ein, wenn sich das System nicht mehr auf billigen und leichten Krediten halten kann. Je aggressiver die Kreditschöpfung, desto verheerender sind die Auswirkungen der Deflation, wenn sie eintritt. Die Auswirkungen einer Deflation sind nicht annähernd so subtil wie die der langen Jahre der Inflation, die ihr vorausgegangen sind. Eine Implosion der Schuldenpyramide und die Zerstörung von Krediten würde dazu führen, dass die Preise für alles (Aktien, Immobilien, Rohstoffe usw.) weltweit um 50% bis 90% unter dem derzeitigen Niveau liegen. Dies würde sich in einem sehr starken US-Dollar und einem viel niedrigeren Goldpreis niederschlagen.Die schwerwiegendsten Auswirkungen wären auf den Kreditmärkten und bei allen Vermögenswerten zu spüren, deren Wert in erster Linie durch das verfügbare Kreditangebot bestimmt und gestützt wird. Die Bedingungen wären wesentlich schlechter als in den Jahren 2008-12. Der größte Unterschied wäre, dass die Veränderungen zu einer weiteren großen Depression führen würden, deren Ausmaß sich die meisten von uns nicht vorstellen können. Und die Depression würde wahrscheinlich Jahre, vielleicht Jahrzehnte andauern.Sie werden es natürlich versuchen, so wie sie es in den 1930er Jahren versuchten und scheiterten. Die Große Depression dauerte viel länger als nötig, weil die US-Regierung und die Fed hartnäckig versuchten, die natürlichen Auswirkungen der Deflation zu bekämpfen. Die Auswirkungen eines Kreditkollapses und einer Deflation würden jetzt alle Bemühungen der Fed um eine erneute Inflationierung und Stimulierung überwältigen.In ihrem derzeitigen Versuch, eine vollständige und totale Ablehnung des US-Dollar zu vermeiden, versucht die Federal Reserve, die Zinssätze zu erhöhen. Die jüngste Stärke des US-Dollar deutet auf einen gewissen Erfolg hin. Leider könnten die Bemühungen der Fed nach hinten losgehen und einen weiteren Kreditkollaps auslösen. In der Tat könnte ein Zusammenbruch bereits im Gange sein.Wir alle sind süchtig nach der Droge der billigen Kredite. Aber die billigen Kredite haben die Wirtschaftstätigkeit nicht in dem erhofften Maße angekurbelt. Jetzt ersticken die höheren Zinssätze noch mehr von der Aktivität, die normalerweise vorhanden gewesen wäre. Die Federal Reserve handelt nicht präventiv. Sie ist notgedrungen auf eine Politik der Eindämmung und Reaktion auf die von ihr selbst verursachten negativen, implodierenden Auswirkungen beschränkt.Das Problem ist, dass der Anleihemarkt uns sagt, dass ein Kreditkollaps, eine Deflation und eine wirtschaftliche Depression bevorstehen. Die Fed weiß das und kann nichts dagegen tun. Die drei Ds - Zahlungsausfall, Deflation, Depression - stehen uns bevor. Wenn Sie sich auf die Inflation konzentrieren, müssen Sie in die andere Richtung schauen.(siehe auch " Effect Of Deflation On The Gold Price ")© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 12. September 2022 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.