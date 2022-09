Skeena Resources: Mehrere Erweiterungen der Zone 21A West mit 48,48 g/t AuEq über 12,12 m

Vancouver, 6. September 2022 - Skeena Resources Ltd. (TSX: SKE, NYSE: SKE) ("Skeena" oder das "Unternehmen") freut sich, die ersten Bohrergebnisse der regionalen und minennahen Explorationsprogramme 2022 auf dem Gold-Silber-Projekt Eskay Creek ("Eskay Creek" oder das "Projekt") im Goldenen Dreieck von British Columbia bekannt zu geben. Die Analyseergebnisse der vor kurzem abgeschlossenen Bohrlöcher werden in dieser Pressemitteilung ausführlich beschrieben. Weitere Ergebnisse werden gemeldet, sobald sie verfügbar sind. Referenzbilder befinden sich am Ende dieser Pressemitteilung sowie auf der Website des Unternehmens.- 1,66 g/t Au, 1,7 g/t Ag (1,68 g/t AuEq) über 31,30 m (SK-22-988, East Flank )- 2,97 g/t Au, 3,0 g/t Ag (3,01 g/t AuEq) über 17,66 m (SK-22-990, Ostflanke)- 2,27 g/t Au, 2,3 g/t Ag (2,30 g/t AuEq) über 21,00 m (SK-22-1006, Zone 23)- 1,31 g/t Au, 1,3 g/t Ag (1,33 g/t AuEq) über 47,50 m (SK-22-1008, Zone 23)- 1,85 g/t Au, 1,8 g/t Ag (1,87 g/t AuEq) über 27,68 m (SK-22-1018, Ostflanke)- 1,52 g/t Au, 1,5 g/t Ag (1,54 g/t AuEq) über 31,60 m (SK-22-1023, Ostflanke)- 1,74 g/t Au, 1,7 g/t Ag (1,76 g/t AuEq) über 46,77 m (SK-22-1028, 21AW)- 1,45 g/t Au, 1,5 g/t Ag (1,47 g/t AuEq) über 29,50 m (SK-22-1032 , 21AW)- 47,50 g/t Au, 73,4 g/t Ag (48,48 g/t AuEq) über 12,12 m (SK-22-1093, 21AW)Goldäquivalent (AuEq), berechnet nach der Formel: Au (g/t) + [Ag (g/t) / 75]. Die tatsächlichen Mächtigkeiten und Zonengeometrien können zu diesem Zeitpunkt noch nicht endgültig bestimmt werden. Die Gehaltskappung der einzelnen Proben wurde nicht auf die Au- und Ag-Proben angewandt, die die längengewichteten AuEq-Komposita bilden. Die metallurgischen Verarbeitungsgewinne wurden bei der AuEq-Berechnung nicht berücksichtigt und werden mit 100 % angesetzt. Proben, die unterhalb der Nachweisgrenze lagen, wurden mit einem Wert von Null gleichgesetzt.Das Unternehmen freut sich, mitteilen zu können, dass das Bohrloch SK-22-1093, das auf die 2021 in der Grube entdeckte Mineralisierung ( SK-21-997 ) aufbaut, die eine hochgradige Goldmineralisierung mit durchschnittlich 8,78 g/t Au, 13 g/t Ag (8,95 g/t AuEq) auf 34,00 m durchteufte, die im Rhyolith enthaltene Zone 21A West (21AW") vorhersehbar um einen neuen hochgradigen Abschnitt mit durchschnittlich 47.50 g/t Au, 73,4 g/t Ag (48,48 g/t AuEq) auf 12,12 m. Dieser Bereich der Ressource, der vollständig innerhalb des geplanten Tagebaus, 75 m nördlich von SK-21-997 und in einer vertikalen Tiefe von nur 50 m unter der Oberfläche liegt, wurde bei früheren Bohrungen nie erkundet und wurde daher als unfruchtbares Abfallgestein modelliert. Die Analyseergebnisse für drei weitere Bohrlöcher (2022) innerhalb dieser 75 Meter langen Lücke stehen noch aus. Die Rhyolith-Mineralisierung innerhalb von 21AW ist nicht durch erhöhte Konzentrationen der epithermalen Elemente (Hg-As-Sb) gekennzeichnet, wie dies bei der Mineralisierung im Contact Mudstone der Fall ist. Die bisherigen begrenzten Bohrungen in 21AW deuten darauf hin, dass die Edelmetallgehalte in der Regel mit zunehmender Nähe zum Contact Mudstone vertikal in der Stratigraphie ansteigen.Zusätzliche 21AW-Grubenerweiterungen wurden 50 Meter unterhalb von SK-21-997 mit dem Erkundungsbohrloch SK-22-1032 abgegrenzt, das zwei Zonen mit durchschnittlich 1,73 g/t Au, 1,7 g/t Ag (1,75 g/t AuEq) auf 11,02 m und 1,45 g/t Au, 1,5 g/t Ag (1,47 g/t AuEq) auf 29,50 m durchteufte."Die neuen Ergebnisse aus den synvulkanischen Rhyolith-Lagerstätten bestätigen eindeutig die Vorhersagbarkeit und Robustheit unserer geologischen These", so Paul Geddes, Senior Vice President of Exploration and Resource Development des Unternehmens. "Aufgrund des hohen Edelmetallgehalts, den frühere Betreiber verlangten, stand die Rhyolith-Mineralisierung bei unseren Vorgängern nie im Mittelpunkt und wurde daher nicht systematisch erkundet. Wir sind von den bisherigen Ergebnissen sehr ermutigt und freuen uns darauf, die bereits robusten Mineralressourcen und die Wirtschaftlichkeit des Projekts weiter zu verbessern."Diese Explorationsbohrergebnisse zeigen das Potenzial, in naher Zukunft eine neue Mineralisierung im Tagebau bei Eskay Creek hinzuzufügen", kommentierte Randy Reichert, President von Skeena. "Diese neuen und sich entwickelnden Zonen befinden sich innerhalb oder in der Nähe des geplanten Tagebaus Eskay Creek. Im Anschluss an das Bohrprogramm 2022 wird eine Aktualisierung der Mineralressourcen durchgeführt, mit dem Ziel, zumindest einen Teil der in den Zonen 23 und 21A West entdeckten Mineralisierung in die Kategorie Angezeigt aufzuwerten, um sie in einem aktualisierten Minenplan zu verwenden."Das Bohrloch 2022 SK-22-1028 liegt 250 Meter entlang des Streichs südlich der neuen Grubenentdeckungen und durchschnitt 1,74 g/t Au, 1,7 g/t Ag (1,76 g/t AuEq) auf 46,77 m in derselben synvulkanischen Struktur mit Rhyolith, die die Mineralisierung 21AW beherbergt. Diese Entdeckung liegt 100 Meter vertikal unter der Oberfläche und jenseits der Grenzen der derzeit definierten Ressource Eskay Creek. In diesem Gebiet sind zusätzliche Bohrungen geplant, um die Mineralisierung möglicherweise neigungsaufwärts bis zur Oberfläche zu erweitern. Das Unternehmen wird am Donnerstag, dem 8. September, um 8:00 AM PT/11:00 AM ET eine Telefonkonferenz veranstaltenth , 2022 nach der Veröffentlichung der Machbarkeitsstudie für Eskay Creek. Skeena Resources Ltd. ist ein kanadisches Bergbauexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Wiederbelebung der ehemals produzierenden Gold-Silber-Mine Eskay Creek im Tahltan-Territorium im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia (Kanada) konzentriert. Das Unternehmen veröffentlichte im Juli 2021 eine Vormachbarkeitsstudie für Eskay Creek, die einen durchschnittlichen Gehalt von 4,57 g/t AuEq im Tagebau, einen NPV5% nach Steuern von 1,4 Mrd. C$, einen IRR von 56% und eine Amortisationszeit von 1,4 Jahren bei 1.550 US$/oz Au aufzeigt. Skeena führt derzeit sowohl Infill- als auch Explorationsbohrungen durch, um Eskay Creek für eine vollständige Machbarkeitsstudie vorzubereiten, die am Donnerstag, dem 8. Septemberth , 2022 veröffentlicht wird.Im Namen des Board of Directors von Skeena Resources Ltd.Walter Coles Jr.CEO & DirektorAnlegeranfragen: info@skeenaresources.comTelefon Büro: +1 604 684 8725Website des Unternehmens: www.skeenaresources.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chQualifizierte Personen: Die Explorationsaktivitäten auf dem Projekt Eskay Creek werden vor Ort von den Explorationsmanagern des Unternehmens, Raegan Markel, P.Geo. und Director of Exploration, Adrian Newton P.Geo. verwaltet. In Übereinstimmung mit dem National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects, Paul Geddes, P.Geo. Senior Vice President Exploration and Resource Development, als qualifizierte Person für das Unternehmen tätig und hat den technischen und wissenschaftlichen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, geprüft und genehmigt. Das Unternehmen hält sich bei der Durchführung, Dokumentation und Berichterstattung über die Explorationsaktivitäten auf seinen Projekten streng an die CIM Best Practices Guidelines.Qualitätssicherung - Qualitätskontrolle: Nach der Entnahme und Verarbeitung werden alle Bohrkernproben in zwei Hälften gesägt, beschriftet und in Säcke verpackt. Der verbleibende Bohrkern wird anschließend vor Ort sicher gelagert. An den Labortransporten werden nummerierte Sicherheitsetiketten angebracht, um die Einhaltung der Produktkette zu gewährleisten. Das Unternehmen fügt in regelmäßigen Abständen Qualitätskontrollproben (QC) in den Probenstrom ein, einschließlich Leerproben und Referenzmaterialien, um die Laborleistung zu überwachen. Das QAQC-Programm wurde von Lynda Bloom, P.Geo. von Analytical Solutions Ltd. entwickelt und genehmigt und wird von der qualifizierten Person des Unternehmens, Paul Geddes, P.Geo, Vice President Exploration and Resource Development, überwacht.Die Bohrkernproben werden zur Aufbereitung und Analyse an die Analyseeinrichtung von ALS Geochemistry in North Vancouver, British Columbia, geschickt. Die ALS-Anlage ist gemäß dem ISO/IEC 17025-Standard für Goldanalysen akkreditiert und alle Analysemethoden umfassen Qualitätskontrollmaterialien in festgelegten Abständen mit festgelegten Datenakzeptanzkriterien. Die gesamte Probe wird zerkleinert und 1 kg wird pulverisiert. Die Goldanalyse erfolgt durch eine 50-g-Brandprobe mit anschließender Atomabsorption (AAS) mit einer Untergrenze von 0,01 ppm und einer Obergrenze von 100 ppm. Proben mit einem Goldgehalt von mehr als 100 ppm werden mit einem 50-g-Brandprobenschmelzverfahren mit gravimetrischem Abschluss erneut analysiert. Die Analyse auf Silber erfolgt mittels einer 50-g-Brandprobenschmelze mit gravimetrischem Abschluss mit einer Untergrenze von 5 ppm und einer Obergrenze von 10.000 ppm. Proben mit einem Silbergehalt von mehr als 10.000 ppm werden mit einer gravimetrischen Silberkonzentratmethode erneut analysiert. Eine ausgewählte Anzahl von Proben wird auch mit einem geochemischen Multi-Element-Paket mit einem 4-Säuren-Aufschluss und anschließender induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissionsspektroskopie (ICP-AES) und induktiv gekoppelter Plasma-Massenspektroskopie (ICP-MS) sowie mit einem Königswasseraufschluss mit abschließender induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissionsspektroskopie (ICP-AES) auf Quecksilber analysiert. https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67416/06092022_DE_Skeena.001.png
https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67416/06092022_DE_Skeena.002.png
https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67416/06092022_DE_Skeena.003.png
https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67416/06092022_DE_Skeena.004.png