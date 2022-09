Die Wissenschaft weiß nicht immer, wovon sie redet

In dieser Woche konnte sich der Dow Jones ein wenig von seiner BEV-Linie von -15% absetzen und schloss mit einem BEV (Bear's Eye View) von -12,63%. Was genau bedeutet das? In einem BEV-Chart werden alle neuen Allzeithochs auf 0,00% reduziert und nie mehr auf die rote BEV-Null-Linie (0,0%). Jeder Tagesabschluss im BEV-Chart unten, der kein neues Allzeithoch darstellt, wird als prozentualer Rücksetzer von seinem letzten BEV-Nullpunkt (dem letzten Allzeithoch) registriert. So schloss der Dow Jones in dieser Woche 12,63% von seinem letzten Allzeithoch, das am 4. Januar dieses Jahres erreicht wurde.Betrachtet man den BEV-Chart, so schloss der Dow Jones in dieser Woche auf halbem Weg zwischen seinem Tief vom 17. Juni und seinem Hoch vom 16. August. Es versteht sich von selbst, dass der Dow Jones in den kommenden Wochen über oder unter eines dieser beiden wichtigen Niveaus ausbrechen wird.Ich bin nicht mehr der Meinung, dass der FOMC plant, die Bewertung des Dow Jones vor den Wahlen im November auf ein neues Allzeithoch aufzublähen, daher bin ich im Moment eher bearisch eingestellt. Daher erwarte ich, dass der Dow Jones als Nächstes unter seinen Tiefststand vom Juni letzten Jahres fallen wird. Aber selbst wenn der Dow Jones seine jüngsten Höchststände vom August überschreiten und neue Allzeithochs erreichen sollte, bleibe ich ein langfristiger Grizzly-Bär für den Aktienmarkt.Warum das so ist, kann man am besten unten sehen, wo ich die Tageswerte des Dow Jones von Januar 1900 bis zum Schluss dieser Woche aufgetragen habe. Seit August 1971 (Roter Stern), als die US-Regierung den Dollar aus der 35-Dollar-Goldbindung von Bretton Woods löste, hat das FOMC mit seiner unerbittlichen Geldinflation eine historische Blase auf dem Aktienmarkt aufgeblasen, wie der Dow Jones unten zeigt. Die Marktgeschichte lehrt uns, dass auf jeden Boom auch eine Pleite folgt. Sie wurden also gewarnt.Das große rote Oval umschließt den Subprime-Hypotheken-Bärenmarkt von 2007-09, der mit einem Rückgang des Dow Jones um 54% der zweitgrößte Bärenmarkt seit 1885 war und nur von der Großen Depression mit einem Rückgang des Dow Jones um 89% übertroffen wurde. Die Tatsache, dass der 54%ige Markteinbruch von 2007-09 unten nur als eine Marktkorrektur in einem größeren Bullenmarktvorstoß erscheint und der 89%ige Tiefpunkt des Bärenmarktes der Großen Depression nicht einmal in der Grafik auftaucht, zeigt uns, wie sehr der FOMC in den letzten 50 Jahren die Kontrolle über ihre "Liquiditätsspritzen" für die Finanzmärkte verloren hat.Der kleinere rote Kreis markiert den Tiefpunkt des Flash Crashs vom März 2020. Die Erholung des Dow Jones von diesem Tiefpunkt zeigt uns, wie radikal Fed-Vorsitzender Powells Nicht-QE4 war und den Dow Jones auf sein letztes Allzeithoch von 36.799 am 4. Januar dieses Jahres trieb. Wo stünde der Dow Jones heute, im März 2020, wenn das Nicht-QE4 nicht umgesetzt worden wäre? Ich denke, weit unter dem Stand vom März 2020!Powell war mit seinem "Nicht-QE4" eine Lösung für den Zusammenbruch des Marktes im März 2020, aber bestenfalls eine kurzfristige Lösung. Der Tag wird kommen, an dem entweder der Dow Jones deutlich unter 5.000 Punkten schließt, was bestenfalls ein 86%iges Bärenmarkttief gegenüber dem Schlussstand von 36.799 Punkten im Januar letzten Jahres darstellt, oder der US-Dollar durch ein weiteres QE des FOMC wertlos wird. Beide Fälle sind für die Anleger unattraktiv. Das ist der Grund, warum ich für Edelmetalle als Anlageform optimistisch bin.Ich habe einige weitere Charts für den Dow Jones; unten in Tagesbalken. Wie im obigen BEV-Chart sehen wir die wichtigen Niveaus, die der Dow Jones in den kommenden Wochen über- oder unterschreiten wird, allerdings in Dollar, nicht in BEV-Werten. Sollte der Dow Jones oberhalb der Marke von 34.000 Punkten schließen, wäre dies ein positives Zeichen. Auf der Abwärtsseite wäre die Marke von 30.000 zu beachten. Ich werde diese Niveaus genau beobachten, aber wie bei einem Pferderennen habe ich kein Geld darauf gesetzt. Wie bei jeder Marktspitze ist dies ein Markt, bei dem Optimismus massive Risiken nach unten birgt, während die Chancen nach oben gering sind.Ein letzter Chart für den Dow Jones mit seinen 52-Wochen-Hoch- und Tiefstkursen. Beim Schlusskurs dieser Woche lag der Dow Jones viel näher an seinem 52-Wochen-Tief als an seinem 52-Wochen-Hoch. Hinzu kommt, dass es neun Monate her ist, dass der Dow Jones sein letztes 52-Wochen-Hoch erreicht hat, das auch sein letztes Allzeithoch war. Ist der Dow Jones also dazu bestimmt, seine 52-Wochen-Linie erneut nach oben zu drücken, was man als Bulle erwarten muss? Oder ist die 52-Wochen-Linie des Dow Jones Anfang Januar nächsten Jahres dazu bestimmt, wieder in Richtung des deflationären Dow Jones zu fallen, was die Sichtweise der Bären auf den Markt ist?