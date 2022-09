Markt-Update 13.9.

Gestern ein guter Tag für Gold und Silber, aber auch die Basismetalle zogen kräftig an. Kupfer mit einem Plus von fast 2%, Nickel mit einem Tagesgewinn von 6,80%. Platin und Palladium ebenfalls fester. Der Goldpreis schaffte es aber erneut nicht, nach oben auszubrechen. Es bedarf noch etwas mehr Schwung, um mit Sicherheit sagen zu können, dass der Boden erreicht wurde:Silber gestern deutlich stärker als Gold. Wir wissen, dass dies in der Regel ein gutes Signal ist. Es wäre nun wichtig, das Niveau von 19,25 USD im Future zu verteidigen. Am besten von oben aufzusetzen und dann über 21 USD zu steigen:Der GDX wurde an der 50-Tageslinie ausgebremst und auch hier sehe ich zwar die Bemühungen, bin mir aber noch nicht sicher, ob es das schon war:Die Short-Position ist nun von 34,5 auf 25 Millionen Anteile gefallen:Der US-Dollar (hier US-Dollar-Index) sieht angeschlagen aus, der MACD mit einem Verkaufssignal. Allerdings hatten wir ähnliche Situationen schon mehrfach im laufenden Jahr und der USD fand immer wieder zu seiner Stärke zurück.Heute ist "Inflations-Tag" und es kommen bzw. kamen schon einige Daten. In Deutschland lag die Inflation auf den Erwartungen und den Niveaus des Vormonats:Um 14:30 Uhr kommen die Daten für die USA. Der Verbraucherpreisindex wird bei 8,10% erwartet, nach 8,50% im Vormonat:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.