US-Notenbank manipuliert den US-Dollar bewusst  Clem Chambers

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research jüngst mit Clem Chambers über die Geldpolitik der Federal Reserve, den US-Dollar, Kryptowährungen und Edelmetallinvestments. Der US-Dollar ist kürzlich auf den niedrigsten Stand seit etwa zwei Wochen gefallen. Und der CEO des Blockchain-Forschungs- und Entwicklungsunternehmens Online Blockchain geht davon aus, dass die US-Notenbank die Situation von Anfang entsprechend bewusst beeinflusst hat.Er glaubt, dass die Fed den Wert des Dollars absichtlich manipuliert hat, um die Marktvolatilität zu dämpfen: "Die Fed hat entschieden, dass der Dollar stark genug ist. Sie wollen nicht, dass er noch stärker wird.[...] Der Höhenflug des Dollars hat plötzlich aufgehört, und ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist."Chambers rechnet damit, dass die Abwertung des Dollars es alternativen Vermögenswerten ermöglichen wird, wieder an Wert zu gewinnen, insbesondere Kryptowährungen: "Das ist eine gute Nachricht für Kryptowährungen.[...] Ein starker Dollar ist im Grunde genommen ein Schlag für Kryptowährungen, und ich glaube, dass der starke Dollar zu einem Ende gekommen ist."Aktien von Bergbauunternehmen stellen für den Experten die ideale Anlage für Investoren, die in den Edelmetallsektor einsteigen wollen, dar. Er glaubt, dass die Bergbauunternehmen von jeder Art von Erholung in diesem Sektor profitieren werden: "Die Positionierung sollte bei den Bergbauunternehmen liegen. [...] Wenn sich Gold in irgendeiner Form erholt, werden diese Bergbauunternehmen explodieren".© Redaktion GoldSeiten.de