Falcon Metals Ltd.: Bohrungen in Westaustralien

Falcon gab heute bekannt, dass man Ende September auf einem bislang noch relativ wenig besprochenen Goldprojekt in Westaustralien mit einem Bohrprogramm beginnen wird: Link Das Viking Gold Projekt hat man sich über ein Earn-In gesichert und mit entsprechenden Explorationsausgaben kann man bis zu 71% an dem Projekt erarbeiten.Das Projekt liegt am Rande der Albany-Fraser Region und wurde ursprünglich von AngloGold Ashanti entdeckt. Die Vorbesitzer trafen bei den Bohrungen einige sehr spannende Goldmineralisierung wie 3 Meter mit 15,3 g/t Gold, 4 Meter mit 15,4 g/t Gold oder 5 Meter mit 44,5 g/t Gold:In dem ersten Bohrprogramm möchte man diese starken Bohrergebnisse weiterverfolgen und die Zielzonen unterhalb der bekannten Mineralisierungen testen. Die tiefsten Bohrungen gingen bislang nur ca. 65 Meter in die Tiefe.Ein interessantes Projekt in einer nicht ganz einfachen Gegend Westaustraliens. Die Bohrungen der Vorbesitzer sehen spannend aus. Die Frage ist, ob sich die Mineralisierungen in der Tiefe fortsetzen und wenn ja, mit welchen Gehalten. Falcon Metals war bislang eine Enttäuschung und ich hätte in den ersten Hype sofort verkaufen sollen. Aktuell ist mir die Bewertung aber viel zu niedrig und das Explorationspotenzial zu hoch (Börsenwert 35 Mio., Cash 25 Mio.).Eine neue Präsentation von heute finden Sie hier: Link © Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport