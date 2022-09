Traction Uranium und UGreenco Energy leiten 1. Phase des geologischen Feldprogramms auf Key Lake South ein

Calgary, 13. September 2022 - Traction Uranium Corp. (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K) (das Unternehmen oder Traction) und UGreenco Energy Corp. (UGreenco) freuen sich, den Beginn ihres geologischen Phase-I-Feldprogramms der Phase 1 mit der Entsendung ihres geologischen Feldteams auf ihrem Konzessionsgebiet Key Lake South in Kanadas weltbekanntem Athabasca-Becken bekannt zu geben. Traction kann eine Beteiligung von bis zu 75 % am Konzessionsgebiet Key Lake South erwerben, das sich etwa 6 Kilometer südwestlich der Uranmühle Key Lake von Cameco befindet.Ziel: Definition von Bohrzielen für eine Uranlagerstätte vom Diskordanztyp bei Key Lake SouthEin Gebiet von etwa 4,15 Quadratkilometern ist für die Bodenexploration vorgesehen, um die Urananomalien an der Oberfläche, die bei quantitativen gammaspektrometrischen Messungen durch Ford et al. (2006) ermittelt wurden, und den im Jahr 1973 kartierten Athabasca-Sandstein (AR 74H04- 0013) zu untersuchen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67423/069132022Traction_DEPRcom.001.pngAbbildung 1. Das Gebiet der geplanten Explorationsarbeiten 2022, das die Urananomalien an der Oberfläche (B und C), den südwestlichen Teil des 1973 kartierten Athabasca-Sandsteins und fächerförmige Verwerfungen umfasst, die aus der geophysikalischen Flugmessungen abgeleitet wurden. Die Hintergrundkarte zeigt den bei gammaspektrometrischen Flugmessungen im Jahr 2005 ermittelten Urangehalt.Die Prospektionsarbeiten anhand von Findlingen wird sich auf die beiden Oberflächenanomalien (B und C) konzentrieren, die anhand der quantitativen gammaspektrometrischen Messungen durch Ford et al. (2006) ermittelt wurden, und nach uranhaltigen Findlingen suchen, um sie mit denen der Oberflächenanomalie A - Hot Island -, die in den frühen 1970er-Jahren identifiziert wurde, zu vergleichen. Die Kartierung der Findlinge wird sich auf das gesamte Gebiet der geplanten Explorationsarbeiten im Jahr 2022 erstrecken, um den Umriss des im Jahr 1973 kartierten Athabasca-Sandsteins (AR 74H04-0013) genauer zu definieren. Aus repräsentativen Sandsteinblöcken werden Proben für die Boranalyse entnommen.In den frühen 1970er-Jahren wurde eine außergewöhnliche Urananomalie abgegrenzt, die ihren Ursprung vermutlich im Nordosten hatte. Dies führte zur Entdeckung der Uranlagerstätte Key Lake. Moderne geophysikalische Flugmessungen, die sowohl von der Regierung als auch von Unternehmen der Branche während der 2000er-Jahre absolviert wurden, zeigen eine Übereinstimmung zwischen dieser Uran-Oberflächenanomalie und den darunterliegenden Strukturen. Damit wird die These untermauert, dass diese Anomalie nicht unkontrolliert durch Gletscherbewegungen verursacht wurde, sondern vielmehr aus Strukturen vor Ort hervorgegangen istÜberreste des Athabasca-Sandsteins wurden im Jahr 1973 durch oberflächliche photogeologische Studien mit anschließenden Erkundungskartierungen umrissen. Nach Anwendung der Hypothese, dass die Oberflächenanomalie etwa 400 Meter nördlich des Erzkörpers versetzt ist - gestützt durch das Phänomen am Gaertner-Erzkörper (siehe eingefügte Karte in Abbildung 1) -, liegen die angepassten Standorte der höchsten Urangehalte (A, B und C) genau am Rand des Athabasca-Sandsteins, der 1973 anhand von Kieselsteinen in Tillit kartiert wurde (Abbildung 1). Dies lässt auf eine Uranmineralisierung vom Diskordanztyp schließen, die unter dem Athabasca-Sandstein erhalten ist.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67423/069132022Traction_DEPRcom.002.pngAbbildung 2. Satellitenbild des Explorationsgebiet 2022 mit Darstellung des Campingplatzes, des Highways, der Explorationsrouten und der Mühle Key Lake von Cameco.Chief Executive Officer Lester Esteban sagt dazu: Unser dringendstes Anliegen seit dem Abschluss der Optionsvereinbarung mit UGreenco war die Erschließung des Potenzials unseres Projekts Key Lake South (KLS) und die Aufnahme der Arbeiten. Unser Team aus spezialisierten und erfahrenen Geologen und Forschern hat sich darauf gefreut, sich bei KLS an die Arbeit zu machen und die erste Phase durchzuführen. Unmittelbar danach wird unser Team die zweite Phase aufnehmen - eine Bodengravitationsuntersuchung, um vor unserem mit Spannung erwarteten KLS-Bohrprogramm im Jahr 2023 die vorrangigsten Ziele zu ermitteln. Traction Uranium Corp. ist in den Bereichen Mineralexploration und Erschließung von Prospektionsgebieten in Kanada tätig und verfügt unter anderem über drei Uran-Vorzeigeprojekte in der weltbekannten Region Athabasca.Wir laden Sie ein, unter www.tractionuranium.com mehr über unsere Aktivitäten im Explorationsstadium in der westlichen Region Kanadas zu erfahren.Das Uranprojekt Key Lake South liegt rund sechs Kilometer südwestlich der Uranmühle Key Lake sowie in unmittelbarer Nähe zu modernen Uranverarbeitungsanlagen und Straßentransportverbindungen im Norden der Provinz Saskatchewan. Aus geologischer Sicht befindet sich das Projekt am südöstlichen Rand des aus dem Proterozoikum stammenden Athabasca-Beckens, das die größten und hochgradigsten Uranlagerstätten und -bergbaubetriebe der Welt beherbergt. Die jüngste Entdeckung der Lagerstätten Triple R und Arrow hat gezeigt, dass hier weiteres Potenzial für hochgradige Uranvorkommen in den Randzonen des Beckens besteht.Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Linglin Chu, M.Sc., P. Geo. geprüft und genehmigt, die eine qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects, ist. 