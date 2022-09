Eldorado Gold notiert auf dem Corona-Niveau

Quelle Chart: Guidants

Das kanadische Minenunternehmen Eldorado Gold Corp. geriet während der letzten Wochen massiv unter Druck. Mit dem Einbruch und dem anschließenden Pullback, inkl. Abprall bei 8,64 USD, rauschten die Kurse schließlich wasserfallartig in Richtung der gegenwärtig erreichten Corona-Niveaus aus 2020. Aktuell zeigt sich zwar eine leichte Erholung, jedoch unterhalb von 6,30 USD heraus betrachtet, ein nahender Rückfall in Richtung 5,19 USD zu erwarten bleibt.Demgegenüber ist, bei einem Anstieg über den August-Hochpunkt von 6,66 USD hinaus, der Long-Bias zu präfieren. In diesem Fall wäre vielmehr eine weitere Erholung in Richtung von 7,20 USD und ggf. sogar bis zum Widerstand bei 8,64 USD denkbar.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.