Nicola Mining: Aktuelle Explorationsergebnisse einschließlich Ergebnisse der kürzlich abgeschlossenen ZTEM-Untersuchung

Vancouver, 13. September 2022 - Nicola Mining Inc. (das Unternehmen oder Nicola Mining) freut sich, den Abschluss einer geophysikalischen Untersuchung aus der Luft im gesamten Bereich und die damit verbundenen Ergebnisse einer Inversionsmodellierung bekannt zu geben, die auf der zu 100% unternehmenseigenen, in Zentral-British Columbia gelegenen Liegenschaft New Craigmont (die Liegenschaft) durchgeführt wurden. Die Z-Axis Tipper Electromagnetic (ZTEM)-Untersuchung hat die elektrische Leitfähigkeitssignatur von bekannten Mineralvorkommen (MINFILEs MINFILE enthält geologische, standortbezogene und wirtschaftliche Informationen über mehr als 14.750 Metall- und industrielle Mineral- und Kohleminen, Lagerstätten und Vorkommen in British Columbia) in der Provinz British Columbia abgebildet. ZTEM hat ähnliche, vergleichbare Signaturen an anderen Orten im Bereich der Liegenschaft ergeben.Das Unternehmen setzt die Datenerfassung und -interpretation fort, um die Ziele für ein Bohrexplorationsprogramm nach Erhalt der mehrjährigen gebietsbasierten (MYAB) Explorationsgenehmigung zu verfeinern. Das Unternehmen gab in seiner Pressemitteilung vom 20. Januar 2022 bekannt, dass es die MYAB-Genehmigung beantragt hat, die für Teilbereiche der gesamten Liegenschaft gilt und es dem Unternehmen erlaubt, nach der Genehmigung fünf Jahre lang Explorationen durchzuführen.- Eine 1.029 Linienkilometer lange ZTEM-Untersuchung wurde in einem 184 Quadratkilometer großen Block auf der Liegenschaft New Craigmont abgeschlossen.- 2D- und 3D-Inversionsergebnisse haben die elektrische Leitfähigkeit von mehreren MINFILEs im Gebiet abgebildet, die wichtige Explorationsziele auf der Liegenschaft umfassen: Eric, Jua, Laron, Titan Queen, Marb 72, WP und Marb (siehe Diagramm 1).- Zwei große, markante (>3x5 km und >3x10 km) von NW nach SO und von WSW nach NO verlaufende, längliche, intrusionsähnliche magnetische Hochpunkte, die im nordwestlichen und im östlichen zentralen Teil des Blocks definiert wurden.- Ein großes (>6 km x 6 km) magnetisches Tief in der SW-Ecke des Claim-Blocks.- Ein markanter leitender Nord-Süd-Kontakt am westlichen Rand des Claim-Blocks, der mit der Lornex-Verwerfung korrespondiert.- Ein ovales, >6 x 3 km großes Widerstandsniveau, das mit dem westlichen Teil des >3 x 10 km großen magnetischen Hochs zusammenfällt.- Ein großer, von WNW nach OW nach ONO verlaufender, 4 km langer leitender Kontakt, der mit der östlichen Ausdehnung des > 3 x 10 km großen magnetischen Hochs übereinstimmt.- Ähnliche magnetische und resistive Trends, die auf NW-SO-, NO-SO- und OW-Linientrends hinweisen, werden von den Verwerfungen West Embayment, East Embayment und Dry Lake angezeigt.- Craigmont zeigt sich als starkes elektromagnetisches Hoch und schwaches Widerstandshoch.- Zusammenstellung historischer Bohrdaten aus über 60 Unterebenen, den Ebenen 2400, 3060 und 3500o >4000 historische Papierprotokolle wurden bisher gescannto >60% der Analysedaten wurden eingegebeno >40% der lithologischen Daten wurden eingegebeno Bestätigung der mineralisierten Abschnitte in den modellierten Körpern 1 und 3.ZTEM ist eine moderne geophysikalische Technik, die planare natürliche oder passive Felder der Gewitteraktivität der Erde als Quelle der übertragenen Energie verwendet. Die vertikale Feldresonanz wird durch die seitlichen Leitfähigkeitskontraste in der Erde verursacht, wodurch der Tiefenwiderstand effektiv kartiert wird. Durch geophysikalische Inversionen kann das ZTEM die unterirdische dreidimensionale Verteilung des scheinbaren Widerstands bis zu einer Tiefe von mehr als 2 km darstellen. Zu den gelieferten Produkten gehören die magnetische Gesamtintensität, die Gesamtdivergenz (Elektromagnetismus), 2D-Widerstands-Tiefenschnitte mit Vertikalschnitten und 3D-Widerstandsinversionen. Das ZTEM-System ist Eigentum von Geotech Ltd.Kevin Wells, P.Geo, ein geologischer Berater des Unternehmens, ist der unabhängige qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101 - Standards Standards of Disclosure for Mineral Projects für die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen. Nicola Mining Inc. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das an der TSX Venture Exchange und der Börse Frankfurt notiert ist und das hundertprozentige Eigentum an einer Aufbereitungs- und Abraumanlage in der Nähe von Merritt, British Columbia, hält. Das Unternehmen hat einen Gewinnbeteiligungsvertrag über den Abbau und die Verarbeitung von hochgradigen Goldprojekten abgeschlossen. Nicolas vollständig genehmigte Mühle kann mittels Gravitations- und Flotationsprozessen sowohl Gold als auch Silber verarbeiten.Das Unternehmen besitzt 100 % des Projekts New Craigmont, ein hochgradiges Kupferkonzessionsgebiet, das ein Gebiet von 10.913 Hektar entlang des südlichen Endes des Guichon Batholith abdeckt und an Highland Valley Copper, Kanadas größter Kupfermine, die von Teck Resources Ltd. betrieben wird, grenzt. Außerdem besitzt das Unternehmen 100 % des Konzessionsgebiets Treasure Mountain, das aus 51 Mineralkonzessionen, 21 Legacy Claims, 100 Parzellen und 5 Crown Grants mit einer Gesamtfläche von 2.850 Hektar (ha) besteht. Diagramm 1: Explorationsziele auf der Liegenschaft