Die Russen (Propaganda) sind im Anmarsch!

Die Schlagzeile lautet: "Moskauer Weltstandard soll LBMA-Monopol bei der Preisbildung für Edelmetalle zerstören". Wahnsinn! Kann das sein? Ist es das?! Die Neubewertung des Goldes, auf die wir alle gewartet haben! Jemand, der die Macht dazu hat, wird uns einen Ort geben, an dem wir unser Gold zu seinem wahren Preis verkaufen können... wie klingt 50.000 Dollar, mhm? Nicht so schnell.Zum einen gibt es Sanktionen. Wenn Sie Bürger eines westlichen Landes sind, steht eine rechtliche Barriere zwischen Ihnen und einem Maklerkonto in Moskau. Und selbst wenn Sie es nicht sind, gibt es in Russland Kapitalverkehrskontrollen. Wer würde sein Gold und Bargeld dorthin schicken? Russland ist ein Nettoexporteur von Gold; Gold verlässt sowieso immer das Land. Lassen wir das beiseite und schauen wir uns das wirtschaftliche Problem an, bevor wir zu den eigentlichen Nachrichten unter der Schlagzeile kommen.Die grundlegende Markttheorie besagt, dass, wenn der Preis auf dem Moskauer Markt höher wäre als der Preis in London und New York, er alle Verkäufer anziehen würde. Aber die Käufer würden wegbleiben. Die Idee eines Marktes, auf dem die Preise höher sind als auf einem anderen, ist undurchführbar. Wie bei einem magnetischen Monopol fehlt ihm eine der beiden erforderlichen Seiten.Es gibt zwei Möglichkeiten, einen etablierten Marktteilnehmer zu zerstören. Die eine besteht darin, ihn in seinem eigenen Spiel zu schlagen. Im Falle einer Börse bedeutet dies, dass sie eine bessere Liquidität, engere Geld-Brief-Spannen und eine größere Fähigkeit zur Aufnahme großer Aufträge ohne Verschiebung des Geld- oder Briefkurses bietet. Dies ist fast immer ein aussichtsloses Unterfangen, da dies genau die Stärken des etablierten Anbieters sind.Die andere Möglichkeit besteht darin, das etablierte Unternehmen zu stören. Amazon hat keine noch größeren Läden angeboten, um Kunden von den großen Läden wegzulocken. Das Unternehmen ging dorthin, wo diese Geschäfte nicht hingehen konnten - ins Internet. Wir haben keine Anzeichen dafür gesehen, dass Moskau beabsichtigt, London auf diese Weise zu stören. Das ist nicht die Art von Innovation, für die Politiker, Bürokraten oder diplomatische Kreise bekannt sind. Wir sind skeptisch.Die aktuellen Nachrichten sind recht prosaisch. Nach der russischen Invasion in der Ukraine verhängten die USA und ihre Verbündeten Sanktionen gegen Russland. Dies veranlasste die London Bullion Market Association (und die in New York ansässige COMEX), den russischen Goldscheideanstalten am 7. März 2022 die Akkreditierung zu entziehen. Damit waren Goldbarren aus russischer Produktion nicht mehr marktfähig. Westliche Käufer können sie nicht anfassen.Am 25. März gab die russische Zentralbank bekannt, dass sie Gold von russischen Banken für 5.000 Rubel je Gramm kaufen würde. Das entsprach damals etwa 50 Dollar je Gramm, also etwa 1.555 Dollar. Da der Goldpreis bei etwa 1.950 Dollar lag, war dies ein großer Abschlag gegenüber dem Weltmarktpreis. Es handelte sich also entweder um einen Plan zur Ausplünderung der Banken und Goldgräber in Russland, um die Kriegsanstrengungen zu finanzieren. Oder aber es handelte sich um einen Käufer der letzten Instanz zu unattraktiven Preisen.Denken Sie daran, dass dieselben Stimmen, die heute erklären, dass die neue Moskauer Börse die LBMA zerstören wird, bereits im März sagten, dass dieses Goldkaufprogramm in Wirklichkeit ein mit Gold unterlegter Rubel sei, der den Dollar zerstören würde. Wir raten zur Vorsicht, wenn wir von jemandem beraten werden, der Hunderte der letzten 0 Dollar-Zusammenbrüche vorausgesagt hat.Unabhängig davon, ob Putin aus Altruismus oder Geiz handelt, ist es eine Tatsache, dass die russischen Goldgräber ihr Produkt nicht zum Weltmarktpreis verkaufen können. Wir gehen davon aus, dass ihr Gold genauso behandelt würde wie Konfliktgold oder Gold von Narkoterroristen. Es würde mit einem Abschlag von vielleicht 10% verkauft (in Gold ist das enorm).Hier kommt der neue Moskauer Weltstandard ins Spiel, der mit der LBMA-Good-Delivery-Liste vergleichbar sein soll. Eine Sache ist klar. Russland will seine Scheideanstalten akkreditieren. Dies könnte diesen Scheideanstalten helfen, ihre Barren zu verkaufen - allerdings nur an Länder, die die Sanktionen gegen Russland ignorieren. China und Indien wären wahrscheinlich die Abnehmer solcher akkreditierten Barren. Wir gehen jedoch davon aus, dass sie bereits Käufer von vergünstigtem Gold sind - mit oder ohne Akkreditierung.Außerdem gibt es eine neue internationale Edelmetallbörse in Moskau. Die Westländer werden nicht die Wahl haben, ob sie darauf vertrauen, dass Russland seine Kapitalkontrollen nicht einsetzt, um Bargeld und Gold der Anleger abzufangen. Vielleicht werden es einige indische und chinesische Marktteilnehmer riskieren. Es wird gemunkelt, dass auch Wirtschaftsmächte wie Argentinien und der Iran mitmachen wollen.Was wird das Nettoergebnis sein? Nicht die Art von Liquidität, die nötig ist, um die LBMA zu schlagen, das ist sicher. Die Spreads werden größer sein - niedrigere Gebote und höhere Angebote. Relativ kleine Verkaufsaufträge werden das Angebot unter Druck setzen, und Kaufaufträge werden das Angebot erhöhen, mehr als die Marktteilnehmer auf dem Londoner Markt gewohnt sind. Und das ohne die Wechselkursspannen. Der Dollarkurs einer jeden Währung ist der liquideste. Wie hoch ist die Liquidität von Rupie-Rubel oder Rupie-Yuan? Geringer. Wie sieht es mit ihrer Liquidität an einer Moskauer Börse aus?Wir betonen, dass Gold ein Dollarmarkt ist. Der Goldpreis wird in Dollar angegeben. Alle Marktteilnehmer führen ihre Berechnungen in Bezug auf Gold in Dollar durch. Eine Änderung dieser Tatsache steht für Moskau nicht zur Debatte, nicht einmal in ihren optimistischsten Szenarien. Das bedeutet, dass ein Goldkäufer, der Yuan bezahlt, von einem Verkäufer, der Rupien bezahlt, die Kosten für diese zweite Währungsspanne zu tragen hat. Die Moskauer Internationale Edelmetallbörse könnte ihr Versprechen aufgrund solcher Ausführungsprobleme nicht einhalten.Russland ist nicht in der Lage, den Goldpreis irgendwie in die Höhe zu treiben. So bleibt Russland nur die Hoffnung auf zwei Dinge. Erstens, dass es sein Gold zum LBMA-Marktpreis verkaufen kann und es nicht mit einem Abschlag abgeben muss. Zweitens, um den westlichen Bürgern, die sich vor den in die Höhe schießenden Energiepreisen fürchten, etwas Propaganda zu machen. Das wird keine wirkliche Wirkung haben. Aber vielleicht glauben die russischen Propagandisten, wie so viele andere auch, dass die Wirtschaft von Lebensgeistern angetrieben wird und der Dollar nur durch ungerechtfertigten Glauben gestützt wird.© Keith WeinerDer Artikel wurde am 12. September 2022 auf www.monetary-metals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.