Gold könnte bis auf 1.451/40 $ sinken, wenn es unter $1.691/76 schließt  Credit Suisse

Der Goldpreis musste jüngst einen Preisrückgang einstecken. Ein Einbruch unter das Niveau von 1.691/76 $ spräche für ein weiteres Abwärtsrisiko, zumindest für die nächsten 1 bis 3 Monate, davon gehen laut FXStreet.com zumindest die Strategen der Credit Suisse aus."Wir betonen weiterhin, dass ein Schluss unter 1.691/76 $ ausreichen würde, um ein großes 'Doppeltop' zu vollenden, was die Risiken zumindest in den nächsten 1–3 Monaten nach unten drehen würde. Wir stellen fest, dass die nächste Unterstützung, sollte dieses Top ausgelöst werden, bei 1.618/16 $, dann bei 1.560 $ und schließlich bei 1.451/40 $ gesehen wird," erklären die Analysten.Lediglich ein überzeugender Ausbruch über den 55-Tage-Durchschnitt bei 1.746 $ würde laut der Bank einen weiteren Verbleib in der 2-Jahres-Spanne bestätigen. Der nächste Widerstand befinde sich dann beim 200-Tage-Durchschnitt, der aktuell bei 1.833 $ liege.© Redaktion GoldSeiten.de