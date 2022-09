Gareth Soloway: Gold bewegt sich (noch) nicht nach oben

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network kürzlich mit Gareth Soloway über dessen Einschätzung zur Preisentwicklung von Gold, Öl und Uran. Der Chef-Marktstratege bei InTheMoneyStocks.com erklärt in dem Gespräch, dass Gold zwar durch den starken US-Dollar unter Druck geraten sei, sich aber trotzdem gut gehalten habe."Wenn der Dollar steigt, reagiert Gold in der Regel mit einer Abwärtsbewegung", so Soloway. "Der Dollar ist in diesem Jahr um 15 Prozent gestiegen, und Gold ist in diesem Jahr nur um 4 bis 5 Prozent gefallen."Bei einem Anstieg des Dollars um 15 Prozent würde er normalerweise einen Rückgang des Goldpreises um 15 Prozent erwarten. Gold habe sich also gut gehalten: "Die Tatsache, dass es nur um 4 bis 5 Prozent gefallen ist, zeigt, dass es seine Aufgabe erfüllt und seinen Wert sehr, sehr gut hält, vor allem, wenn man es mit dem S&P 500 oder Bitcoin oder etwas anderem vergleicht", erklärt der Trading-Experte.Der US-Dollar werde preislich irgendwann drastisch einbrechen und dann sei mit einer enormen Bewegung bei Gold zu rechnen. Soloway glaubt, dass das gelbe Metall in diesem Jahr wieder auf 2.000 oder 2.050 US-Dollar pro Unze steigen könnte. Einen Anstieg auf 2.400 US-Dollar sieht er aktuell aber nicht voraus. Dieses Niveau hatte er Anfang 2022 noch für möglich gehalten."Die Dollarstärke hat den Goldverkäufen viel Energie geraubt," erklärt Soloway.© Redaktion GoldSeiten.de