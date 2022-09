Karora Resources bohrt 6,5% Nickel auf 11,9 m in einer neuen 4C-Offset-Entdeckung

Ziel Bohrung ID Teilintervall Von (m) Bis (m) Bohrloch Ni %1.

Intervall

(m)2.

25C B25-20-002NE 33.8 34.5 0.7 2.1

B25-20-004NE 24.8 25.5 0.7 3.8

B25-20-006NE 25.7 29.0 3.3 5.1

B25-20-007NE 27.2 27.9 0.7 5.0

B25-20-008NE 30.6 31.0 0.4 2.1

B25-20-011NEA 32.8 35.0 2.2 2.8

B25-20-012NE 33.2 33.6 0.4 1.7

B25-20-014NE 26.5 27.8 1.3 4.6

B25-20-027NE 25.3 25.4 0.1 3.3

30C B30-1890-20NR 82.3 83.6 1.3 0.9

BL1890-01AR 77.5 81.4 4.0 2.0

BL1890-04AR 71.5 73.0 1.6 0.8

78.6 79.1 0.5 1.6

BL1890-06AR 2.0 3.8 1.8 3.0

BL1890-07AR 2.5 3.0 0.5 6.7

4C Offset BW-1704-05AG 116.1 120.7 4.6 3.0

BW-1704-07AG 118.6 130.5 11.9 6.5

Ziel/ Bohrung ID MGA_N MGA_E mRL DIP AZI Gesamtlänge (m)

Aussicht

25C B25-20-002NE 6542478.6 375812.8 -334.5 61.1 253.9 91.6

25C B25-20-004NE 6542478.8 375816.4 -334.0 75.6 74.8 51.0

25C B25-20-006NE 6542457.6 375813.7 -336.6 72.1 239.8 51.2

25C B25-20-007NE 6542457.7 375815.5 -335.9 86.4 232.6 44.7

25C B25-20-008NE 6542458.5 375816.7 -336.0 74.4 52.5 51.0

25C B25-20-011NEA 6542478.4 375815.3 -333.8 73.1 247.5 48.0

25C B25-20-012NE 6542478.2 375815.2 -333.8 59.4 198.6 54.1

25C B25-20-014NE 6542456.5 375816.4 -336.1 57.1 180.0 54.0

25C B25-20-027NE 6542406.6 375851.7 -346.0 81.3 38.5 78.0

30C B30-1890-20NR 6542768.7 375345.0 -385.6 25.3 25.8 155.9

30C BL1890-01AR 6542768.9 375345.2 -386.4 17 24.7 173.8

30C BL1890-04AR 6542768.6 375345.1 -385.4 22 41.7 170.9

30C BL1890-06AR 6542768.8 375346.2 -387.9 -23.7 44.6 167.7

30C BL1890-07AR 6542768.7 375346.2 -388.1 -42.6 46.4 188.8

30C BL1890-08AR 6542754.4 375363.6 -386.0 15.3 46.4 170.7

4C Versatz BW-1704-05AG 6543632.9 375352.3 -291.0 -21.2 228.0 152.8

BW-1704-07AG 6543632.9 375352.3 -291.0 -21.1 227.4 176.8

TORONTO, 14. September 2022 - Karora Resources Inc. (TSX: KRR; OTCQX: KRRGF) ("Karora" oder das "Unternehmen") freut sich, eine neue Nickelentdeckung und positive Ergebnisse aus seinem laufenden Nickelbohrprogramm bekannt zu geben. Im Hunt Block oberhalb von Western Flanks wurde bei Infill-Bohrungen der bestehenden Gold-Mineralressource eine hochgradige Nickelmineralisierung in zwei Bohrlöchern oberhalb der Gold-Mineralressource durchteuft. Diese Mineralisierung, die als Gegenstück zur 4C-Nickelmulde interpretiert wird, die von Reliance Mining (Reliance") im Jahr 2004/05 abgebaut wurde, befindet sich nur 25 Meter von der bestehenden Erschließung entfernt, die aktiv für den Abbau der Goldlagerstätte Western Flanks genutzt wird. Positive Ergebnisse lieferten auch die Bohrungen, deren Schwerpunkt auf der Aufwertung und Erweiterung der Mineralressourcen 30C und 25C (südlich von 30C) liegt. In einer Zielzone parallel zu Western Flanks durchteufte Stufe 1 des Bohrprogramms 44C Nickelsulfide auf und in der Nähe des ultramafischen/Basalt-Kontakts, was auf das Potenzial für eine Wiederholung des 40C-Trogs nördlich der Alpha Island-Verwerfung im Hunt Block hinweist. Die Highlights der jüngsten Bohrergebnisse sind unten aufgeführt1.Hunt Block- 4C Offset: 6,5 % Ni auf 11,9 Metern (BW-1704-07AG)- 4C Versatz: 3,0 % Ni über 4,6 Meter (BW-1704-05AG)Beta-Block- 30C: 2,0 % Ni über 4,0 Meter (BL1890-001AR)- 30C: 3,0 % Ni über 1,8 Meter (BL1890-006AR)- 25C: 5,1% Ni über 3,3 Meter (B25-20-006NE)- 25C: 4,6% Ni über 1,3 Meter (B25-20-014NE)1.-Intervalllängen sind Bohrlochbreiten. Die geschätzten wahren Breiten können mit den verfügbaren Informationen nicht bestimmt werden.Die Ergebnisse unterstützen die Erweiterung der aktuellen Nickel-Mineralressource und bieten kurzfristige Abbaumöglichkeiten, um einen Teil des aktuellen Restbergbaus zu ersetzen, während das Unternehmen auf der Grundlage der Ergebnisse der kürzlich veröffentlichten Nickel-PEA (siehe Karora-Pressemitteilung vom 12. August 2022) auf eine erhöhte Nickelproduktion im Jahr 2024 hinarbeitet.Paul Andre Huet, Chairman und CEO, kommentierte: "Ich bin von den jüngsten Nickelbohrergebnissen sowohl aus dem Nickeltrog 4C Offset als auch aus dem Ziel 44C begeistert. Der 4C Offset befindet sich oberhalb der Goldmineralressource Western Flanks und nur 25 Meter von der umfangreichen bestehenden Bergbauinfrastruktur von Western Flanks entfernt. Diese Entdeckung ist besonders aufregend und bedeutend, da sie eine potenzielle neue hochgradige Nickelzone darstellt, die wir möglicherweise in naher Zukunft abbauen können. Darüber hinaus verstärken die jüngsten Bohrergebnisse des Beta-Blocks aus den Nickeltälern 30C und 25C das Aufwärtspotenzial für Mineralressourcenerweiterungen und -aufwertungen, wie in der Nickel-PEA beschrieben, die wir letzten Monat für Beta Hunt bekannt gegeben haben. Wir gehen davon aus, dass die laufenden Bohrungen in den Blöcken Hunt, Beta und Gamma weiterhin das beträchtliche Potenzial für Mineralressourcenerweiterungen außerhalb der Zonen, auf denen die PEA basiert, aufzeigen werden. Die heutigen Ergebnisse unterstreichen auch das Potenzial, neue Kanäle mit Nickelmineralisierungen zu identifizieren, die kurzfristig abgebaut werden können, um die Abkehr von unserer derzeitigen Praxis des Restabbaus in historischen Nickelstopps zu beschleunigen. Die Entdeckung von Nickelabschnitten wie 5,1 % auf 3,3 Metern und 4,6 % auf 1,3 Metern unterstreicht sicherlich das aufregende Potenzial, das wir bei der Durchführung unseres Bohrprogramms sehen."Vom 1. Februar 2022 bis zum 31. Juli 2022 wurden bei Beta Hunt insgesamt 37 Nickelressourcen-Definitions- und Explorationsbohrungen über 4.121 Meter niedergebracht. Die Bohrungen wurden in den Blöcken Beta und Hunt durchgeführt. Die Bohrungen im Block Beta konzentrierten sich auf die Aufwertung und Erweiterung der Mineralressourcen 30C und 25C (südlich von 30C) mit dem Ziel, intakte Nickelmineralisierungskanäle als kurzfristige Abbaugelegenheiten zu identifizieren, um die geplante Verlagerung des Schwerpunkts auf neue Produktionsgebiete zu beschleunigen, wie in unserer kürzlich gemeldeten Nickel-PEA für Beta Hunt (siehe Karora-Pressemitteilung vom 12. August 2022) dargelegt. Derzeit konzentriert sich die Nickelproduktion auf Restmineralisierungen aus historischen Nickelstollen, die mit höheren Abbaukosten verbunden sind. Die Bohrungen bei Hunt Block erprobten die Existenz des Nickeltrogs 44C parallel und westlich von Western Flanks. Der 4C-Offset wurde im Rahmen eines Infill-Bohrprogramms der bestehenden Goldmineralressource Western Flanks in der Nähe des ultramafischen/basaltischen Kontakts entdeckt.Abbildung 1: Beta Hunt Planansicht mit Hervorhebung der +1 % Nickelergebnisse für den Zeitraum Februar bis August 2022 und Lage des 4C Offset und 44C Ni Targethttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67464/14092022_DE_Karora.001.png4C Versatz: Infill-Bohrungen am oberen Ende der Goldmineralressource Western Flanks am südlichen Ende der Lagerstätte durchschnitten eine hochgradige, kontaktbezogene Nickelsulfidmineralisierung in zwei Bohrlöchern, die im Abstand von 30 Metern entlang des Streichens gebohrt wurden. Die Mineralisierung wird als die versetzte Erweiterung der Nickellagerstätte 4C interpretiert, die zuvor von Reliance im Jahr 2004/05 abgebaut wurde. Es ist bezeichnend, dass sich diese Abschnitte nur 25 Meter von den bestehenden Erschließungen entfernt befinden. Bedeutende Abschnitte1. aus diesen beiden Löchern werden im Folgenden hervorgehoben:- BW-1704-07AG: 6,5 % Ni über 11,9 Meter- BW-1704-05AG: 3,0 % Ni über 4,6 Meter1. Intervalllängen sind Bohrlochbreiten. Die geschätzten wahren Breiten können mit den verfügbaren Informationen nicht bestimmt werden.Der Schnittpunkt in Bohrloch BW-1704-07AG (6,5 % Ni auf 11,9 Metern) umfasst vier Schichten mit massiver Sulfidmineralisierung, die bis zu 2,5 Meter dick sind und sowohl mit Matrix- als auch mit disseminierten Sulfidschichten durchsetzt sind. Die zahlreichen Massivsulfidschichten deuten darauf hin, dass es sich bei diesem Abschnitt um gestapelte Wiederholungen derselben Massivschicht handelt, obwohl im Bohrkern keine sichtbaren Anzeichen für eine Überschiebung zur Erzeugung der Wiederholungen beobachtet wurden. Nachfolgende Infill- und Erweiterungsbohrungen sind im Gange, um die Geometrie und Ausdehnung dieser neuen Entdeckung besser zu definieren.44C: Dieses Nickelziel ist die interpretierte nördliche Offset-Erweiterung des Trogs 40C (Beta Block) und befindet sich 140 Meter westlich der Goldlagerstätte Western Flanks. Die Phase-1-Bohrungen auf 44C wurden vor kurzem abgeschlossen; in sieben von elf Bohrlöchern wurden Nickelsulfide auf und in der Nähe des ultramafischen/basaltischen Kontakts durchschnitten. Die Untersuchungsergebnisse stehen noch aus.Die Bohrkernbeobachtung einer kontaktbezogenen Nickelmineralisierung unterstützt das Potenzial einer Wiederholung des Nickeltrogs 40C westlich von Western Flanks im Hunt Block.Abbildung 2: Beta Hunt Querschnitt (+/-15m Ausschnitt) mit Blick nach Nordwesten, der die Nickelergebnisse der 4C Offset-Bohrungen und die Lage des 44C Nickelziels hervorhebt (siehe Abbildung 1 für die Lage des Querschnitts)https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67464/14092022_DE_Karora.002.pngDas Beta-Block-Bohrprogramm war sowohl bei der Aufwertung als auch bei der Erweiterung der bestehenden Ressourcen erfolgreich, wie die unten aufgeführten bedeutenden Ergebnisse zeigen:30C- BL1890-1AR: 2,0 % Ni über 4,0 m- BL1890-6AR: 3,0% Ni über 1,8 Meter25C- B25-20-006NE: 5,1% Ni über 3,3 Meter- B25-20-007NE: 5,0% Ni über 0,7 Meter- B25-20-011NEA: 2,8% Ni über 2,2 Meter- B25-20-014NE: 4,6% Ni über 1,3 Meter1. Intervalllängen sind Bohrlochbreiten. Die geschätzten wahren Breiten können mit den verfügbaren Informationen nicht bestimmt werden.Abbildung 3: 25C Querschnitt mit Blick nach Norden, der die bedeutenden Bohrabschnitte des kürzlich abgeschlossenen Nickelbohrprogramms hervorhebt (siehe Abbildung 1 für die Lage des Abschnitts)https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67464/14092022_DE_Karora.003.pngDie Bohrergebnisse werden in eine aktualisierte Nickel-Mineralressource einfließen, um verbesserte Abbauoptionen zu bieten, wenn die Nickelproduktion auf der Grundlage der Ergebnisse der kürzlich veröffentlichten Nickel-PEA auf eine Produktionssteigerung im Jahr 2024 hinarbeitet.Ermutigt durch die jüngsten Erfolge setzt Karora die Bohrungen zur Erkundung neuer Nickelvorkommen fort. Die für den Rest des Jahres 2022 geplanten Explorationsbohrungen umfassen Nachfolgebohrungen zur Auffüllung und Erweiterung der Mineralisierung, die in den neuen Offset-Zielen 4C und 44C durchschnitten wurde, sowie die Erprobung des Ziels 90C (siehe Karora-Pressemitteilung vom 12. August 2022). Das Ziel 90C ist die interpretierte Offset-Erweiterung des Minengebiets Beta West. Dieses Ziel wird durch einen übereinstimmenden Trog/Sulfid-Reflektor auf dem ultramafischen/Basalt-Kontakt unterstützt, der in der dreidimensionalen seismischen Studie interpretiert wurde, die vom früheren Eigentümer Consolidated Minerals im Jahr 2008 abgeschlossen wurde. Die 90C-Bohrungen sind ein von der Regierung des Bundesstaates Westaustralien im Rahmen ihres Explorationsanreizprogramms (EIS) mitfinanziertes Programm.Bohrungen für Erweiterungen entlang des Streichs von 50C sind für 2023 geplant, sobald der Erschließungsvortrieb BRI um weitere 300 Meter erweitert wurde, was bis zum ersten Quartal 2023 abgeschlossen sein soll. Der verlängerte BRI wird den Zugang zu den Bohrungen ermöglichen, um sowohl Ressourcendefinitions- als auch Erweiterungs-/Explorationsbohrungen durchführen zu können.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Stephen Devlin, FAusIMM, Group Geologist, Karora Resources Inc. geprüft und genehmigt, einer qualifizierten Person gemäß NI 43-101.Bei Beta Hunt werden alle Bohrkernproben von Karora-Personal entnommen. Die Proben für die Goldanalyse werden an SGS Mineral Services in Kalgoorlie geschickt, wo sie aufbereitet und mittels einer 50-Gramm-Brandprobenanalyse untersucht werden. Alle Gold-Diamantbohrproben, die zur Untersuchung eingereicht werden, enthalten mindestens eine Leerprobe und ein zertifiziertes Referenzmaterial ("CRM") pro Charge sowie ein CRM oder eine Leerprobe pro 20 Proben. Bei Proben mit sichtbarer Goldmineralisierung wird nach der sichtbaren Goldmineralisierung ein grober Blindwert eingefügt, der sowohl als grobe Spülung dient, um eine Verunreinigung nachfolgender Proben zu verhindern, als auch als Test für das Verschmieren von Gold von einer Probe zur nächsten, das möglicherweise auf eine unzureichende Reinigung des Brechers und der Mühle zurückzuführen ist. Das Labor muss außerdem mindestens 1:20 Nasssiebe an den pulverisierten Proben durchführen, um sicherzustellen, dass mindestens 90 % bei -75 µm durchgehen. Die Proben für die Nickelanalyse werden zur Aufbereitung an SGS Australia Mineral Services in Kalgoorlie verschickt. Die Pulpe wird dann zur Untersuchung nach Perth transportiert. Die Analysetechnik ist ICP41Q, ein ICP-AES-Paket mit vier Säureaufschlüssen. Proben, die über der oberen Nachweisgrenze (25.000 ppm Ni) liegen, werden mit der gleichen Technik und einer größeren Verdünnung (ICP43B) erneut analysiert. Alle zur Nickeluntersuchung eingereichten Proben enthalten mindestens ein zertifiziertes Referenzmaterial (ZRM) pro Charge, wobei mindestens ein ZRM pro 20 Proben verwendet wird. Wo bei QAQC-Kontrollen Probleme festgestellt wurden, haben das Personal von Karora und das Laborpersonal von SGS die Probleme aktiv verfolgt und als Standardverfahren korrigiert. Karora Resources Inc. konzentriert sich auf , um die Goldproduktion in seiner integrierten Beta Hunt Goldmine und den Higginsville Gold Operations ("HGO") in Westaustralien bis zum Jahr 2024 auf eine Zielspanne von 185.000-205.000 Unzen zu steigern . Bei der Higginsville-Aufbereitungsanlage handelt es sich um eine kostengünstige 1,6-Mtpa-Aufbereitungsanlage, die mit der Kapazität von Karoras Untertage-Mine Beta Hunt und den Higginsville-Minen gespeist wird. Karora hat vor kurzem die 1,0 Mtpa Lakewood Mill in Westaustralien erworben. Bei Beta Hunt befinden sich eine robuste Goldmineralressource und -reserve in mehreren Goldscharen, wobei die Goldabschnitte entlang einer Streichlänge von 4 km in mehreren Richtungen offen sind. HGO verfügt über eine beträchtliche mineralische Goldressource und -reserve sowie ein aussichtsreiches Landpaket von insgesamt etwa 1.900 Quadratkilometern. Das Unternehmen besitzt auch das hochgradige Projekt Spargos Reward, das im Jahr 2021 in Produktion ging. Karora verfügt über ein starkes Board- und Managementteam, das sich auf die Schaffung von Aktionärswert und einen verantwortungsvollen Bergbau konzentriert, wie das Engagement von Karora zur Reduzierung von Emissionen in allen seinen Betrieben zeigt. 