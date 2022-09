Nine Mile Metals reicht Bohrgenehmigungen für sein 5.000 m umfassendes Phase-2-Bohrprogramm ein

Vancouver, 15. September 2022 - Nine Mile Metals Ltd. (CSE: NINE, OTCQB: VMSXF, FWB: KQ9) (Nine Mile oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen die erforderlichen Bohrgenehmigungen beim New Brunswick Department of Energy & Mines Branch (NB DEM) für sein bereits zuvor bekannt gegebenes, 5.000 m umfassendes Phase-2-Bohrprogramm bei seinem VMS-Projekt Nine Mile Brook im weltberühmten Bathurst Mining Camp (BMC) in der kanadischen Provinz New Brunswick eingereicht hat.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67475/NINE-NewsRelease-2022.09.15FINAL_dePRcom.001.pngAbb. 1: EarthEX hat UAV-Drohnenvermessungsraster (gelb) bei vorrangigen EM-Zielen erstelltWie in Abb. 1 oben dargestellt, wurden im Rahmen unseres geophysikalischen Explorationsprozesses vorrangige Bohrziele (weiße Punkte) bei den späten, stark leitfähigen Zielen (1 bis 5) identifiziert.Nine Mile Metals hat sich zwei (2) schienengängige Bohrgeräte von Lantech Drilling aus Dieppe in New Brunswick gesichert. Dabei handelt es sich um denselben Bohrpartner wie bei unserem äußerst erfolgreichen Phase-1-Bohrprogramm im Gebiet Lens. Wir werden zwei (2) 12-Stunden-Bohrcrews pro Bohrgerät einsetzen, womit ein 24-Stunden-Bohrprogramm-Feldteam bei beiden Geräten gewährleistet ist. Durch den gleichzeitigen Einsatz von zwei (2) Bohrgeräten werden wir die Ziele unseres Explorationsprogramms rascher und kostengünstiger erreichen und unsere Proben können wesentlich früher im zertifizierten Labor eingereicht werden.Das Arbeitsprogramm bei Nine Mile Brook geht wie geplant voran und die Integration der Daten definiert weiterhin vorrangige Ziele an der Westseite von Brunswick #12. Wir freuen uns darauf, das Profil der Mineralisierung im Gebiet Lens im Rahmen der Phase-2-Bohrungen zu erweitern und gleichzeitig zusätzliche VMS-Körper in der Tiefe innerhalb der von EarthEx definierten vorrangigen Zielgebiete zu entdecken, sagte Director und VP of Exploration G. Lohman, B.Sc., P.Geo.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67475/NINE-NewsRelease-2022.09.15FINAL_dePRcom.002.jpegAbb. 2: Bohrgebiet Lens - Phase-2-Ziele, Nine Mile Brook VMSDarüber hinaus hat EarthEX Geophysical Solutions (EarthEX) das 1.000 Linienkilometer umfassende UAV 3D High Definition Magnetic Survey-Raster erstellt, wobei die eigene Drohnentechnologie und die Verarbeitungsalgorithmen mit dem geringsten verfügbaren Abstand (25 m) angewendet wurden. EarthEX wird alle Rohdaten mit seinen eigenen modernen Algorithmen verarbeiten und sie in unser kontinuierlich weiterentwickeltes 3-D-Explorationsmodell integrieren. Das Ziel besteht darin, die hochauflösende Magnetik einzubinden und unsere Analyse der EM- und physikalischen Eigenschaften zusammen mit den Bohrkernprotokolldaten zu integrieren, um die Phase-2-Bohrziele sowohl im größeren Konzessionsgebiet als auch im Rahmen des fortlaufenden Explorationsprogramms im Gebiet Nine Mile Brook Lens zu definieren. EarthEX hat alle geologischen Strukturen und unterirdischen Körper für die Integration in unser 3-D-Explorationsmodell definiert. Es gibt bestätigte Strukturen für die mineralisierte Faltung und die Quelle des Lens-Bruchs. Unser technisches Team verhandelt zurzeit mit RPC Science & Engineering aus Fredericton in New Brunswick hinsichtlich der Mineralverarbeitungsanalyse der Kernproben von Lens 1, um diese für eine 3.000 t schwere Großprobe zu bewerten. Nine Mile Metals hat vom NB DEM die Verfahrensanweisungen für die Großprobennahme erhalten.Die Genehmigungen vom NB DEM wurden auch für bodengestützte induzierte Polarisations- (IP)- und Time Domain Electromagnetic- (TDEM)-Untersuchungen in den vorrangigen Zielgebieten 1, 2, 3 und 5 (Abb. 1) beantragt und erhalten. Eastern Geophysics wurde für die Untersuchungen vor dem Beginn des Bohrprogramms im Oktober beauftragt. Die Kernanalyse, die vom Labor für physikalische Eigenschaften von EarthEx in Selkirk in Manitoba durchgeführt wurde, hat ein einzigartiges Merkmal für die digitale Struktur unserer VMS-Linse identifiziert. Abgesehen von einer hohen Leitfähigkeitsreaktion im Vergleich zur hochgradigen Blei-Zink-Komponente im Kern weist die Kupfer-Gold-Mineralisierung auch eine ungewöhnlich hohe Aufladbarkeitsstruktur auf, die bei VMS-Lagerstätten nicht üblich ist. Eastern Geophysics wird unter der Leitung von EarthEX zusätzlich zur Standard-EM-Untersuchung eine bodengestützte IP-Untersuchung im Phase-2-Gebiet Lens durchführen. Die Aufladbarkeit weiterer mineralisierter Linsen sollte durch eine positive Reaktion sowohl der IP- als auch der EM-Struktur identifiziert werden. EarthEX hat diese Technik bereits mit herausragendem Erfolg im BMC eingesetzt.CEO und Director Patrick J. Cruickshank, MBA, sagte: Wir führen unser diszipliniertes Explorationsprogramm intensiv durch, um die zusätzlichen VMS-Linsenkörper für die Entdeckung Nine Mile Brook mit modernster Technologie zu lokalisieren, die bis dato äußerst positive Ergebnisse geliefert hat. Die Einführung sowohl der IP- als auch der EM-Identifizierung ist ein Durchbruch bei der Lokalisierung der nächsten Linse in der Sequenz dieser Lagerstätte. Nachdem wir einen harten Bruch der Linse identifiziert haben, sollte die nächste Komponente die hochgradige Mineralisierung fortsetzen und die gleiche digitale Struktur aufweisen, die die physikalische Kernanalyse von EarthEX identifiziert hat. Wir freuen uns auf unser nächstes Update.Die Veröffentlichung der technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurde gemäß den kanadischen behördlichen Anforderungen von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt und von VP Exploration Gary Lohman, B.Sc., P. Nine Mile Metals Ltd. ist ein börsennotiertes kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Exploration von VMS (Kupfer, Blei, Zink, Silber und Gold) im weltberühmten Bathurst Mining Camp in der kanadischen Provinz New Brunswick gerichtet ist. Das primäre Geschäftsziel des Unternehmens ist die Exploration seiner drei VMS-Projekte: Nine Mile Brook, California Lake und Canoe Landing Lake (East - West). Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Exploration von Minerals for Technology (MFT), wodurch es sich in eine günstige Position für den Boom bei Elektrofahrzeugen und umweltfreundlichen Technologien bringt, die Kupfer, Silber, Blei und Zink benötigen, und sich mit Gold absichert. IM NAMEN VON Nine Mile Metals Ltd.
Patrick J. Cruickshank, MBA
CEO und Director Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, dass (a) wir (2) 12-Stunden-Bohrmannschaften pro Bohrgerät einsetzen werden, was zu einem 24-Stunden-Bohrprogramm-Feldteam auf beiden Bohrgeräten führt, (b) wir unsere Explorationsprogrammziele schneller und kostengünstiger erreichen und unsere Proben viel früher an das zertifizierte Labor übermitteln können, (c) EarthEX alle Rohdaten unter Verwendung seiner fortschrittlichen proprietären Algorithmen verarbeiten und sie in unser sich entwickelndes 3D-Explorationsmodell integrieren wird, (d) Eastern Geophysics wird unter der Leitung von EarthEX zusätzlich zur Standard-EM-Untersuchung eine bodengestützte IP-Untersuchung über dem Linsengebiet der Stufe 2 durchführen, (e) die nächste Komponente sollte die hochgradige Mineralisierung fortsetzen und dieselbe digitale Signatur aufweisen, die von der physikalischen Kernanalyse von EarthEX identifiziert wurde, und (f) die Aufladbarkeitsreaktion von zusätzlichen mineralisierten Linsen sollte durch eine positive Reaktion sowohl der IP- als auch der EM-Signatur identifiziert werdenObwohl Nine Mile der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Informationen beruhen, vernünftig sind, sollte man sich nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen, da Nine Mile nicht garantieren kann, dass sie sich als richtig erweisen werden.Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Mitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder die Richtigkeit des Inhalts dieser Mitteilung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen.