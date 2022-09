Gold Fields erwirbt Aktien von Torq Resources Inc.

Gold Fields Atacama Holdings Inc. gab gestern bekannt, dass das Unternehmen 15.000.000 Stammaktien von Torq Resources Inc. zu einem Preis von 1,00 C$ pro Torq-Aktie erworben hat. Der Bruttoerlös für Torq beläuft sich damit auf 15.000.000 C$.Gold Fields Atacama Holdings Inc. ist eine hundertprozentige indirekte Tochtergesellschaft von Gold Fields Ltd. Nach Abschluss des Kaufs besitzt Gold Fields Atacama Holdings 15.000.000 Torq-Aktien, was ungefähr 15,05% der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Torq Respurces entspricht.© Redaktion MinenPortal.de