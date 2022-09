Brent-OIL wie auf Schienen abwärts

Quelle Chart: Guidants

Das Öl der Sorte Brent verbleibt, ähnlich wie das WTI, welches wir erst zu Wochenbeginn am 12.09. hier coverten, im Abwärtsmodus. Dabei erfolgte erst unlängst (ebenso wie beim WTI) die Bestätigung eines Widerstands. Bei Brent ist dies das Niveau von 96,00 USD, unterhalb dessen die Bären am buchstäblichen Drücker bleiben. Unterhalb des gestrigen Tagestiefs sind dabei zusätzliche Verluste bis 86,43 USD sowie 83,03 USD zu erwarten.Eine Entschärfung der bärischen Lage wäre erst bei einem Anstieg über 96,00 USD gegeben. Gelingt dabei auch noch der Ausbruch über die obere Abwärtstrendlinie des Abwärtstrendkanals seit Juli, könnten hingegen wieder Zugewinne bis 100,00 USD und darüber bis zum nächsten Widerstand bei rund 106,00 USD erfolgen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.