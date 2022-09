Die Inflation hält Einzug

Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als die Inflation nur vorübergehend sein sollte? Das waren gute Zeiten. Ich war anfangs selbst in diesem Lager, ebenso wie einige seriöse Analysten, die ich sehr schätze (und immer noch schätze). Dann begannen die Daten zu zeigen, dass die Kerninflation stärker als erwartet ausfallen würde, und ich gab mein Team-Transitory-T-Shirt ab. Ich schätze Menschen, die ihre Fehler zugeben. Wir alle machen sie.Viele, die dachten, die Inflation habe ihren Höhepunkt erreicht, machten diese Woche eine 180-Grad-Wendung, nachdem sie den jüngsten Consumer Price Index gesehen hatten. Die Daten für Juli, die besser auszusehen schienen, sehen jetzt eher wie eine Fälschung aus. Der August-Bericht zeigte keine Verbesserung, sondern in gewisser Weise eine Verschärfung des Inflationsdrucks, insbesondere im Bereich der Kerndienstleistungen. Das sollte uns nicht überraschen. Ist die Inflation erst einmal in Gang gekommen, ist es schwer, sie zu stoppen - selbst wenn die Zentralbank über die notwendigen Instrumente verfügt.Eine Zentralbank, die bereits ihre besten Möglichkeiten ausgeschöpft hat, wird es noch schwerer haben. Und genau das ist bei der Federal Reserve der Fall. Die Politik der Fed hat diese Inflation selbst mit ausgelöst. Sie auszulöschen, war weder schnell noch einfach. Dennoch ist die Preisinflation nicht allein die Schuld der Fed. Man könnte argumentieren, dass sie auf die gigantischen COVID-Konjunkturausgaben zurückzuführen ist.Inflation entsteht durch eine komplexe Mischung aus Geldpolitik, fiskalpolitischen Interventionen, Marktpsychologie und Verbraucherentscheidungen. Heute werden wir uns mit diesen Faktoren befassen und darüber nachdenken, was auf uns zukommt.Das erste, was man sich bei der Inflation merken sollte, ist, dass Erwartungen und Realität zwei verschiedene Dinge sind, aber Erwartungen spielen eine große Rolle. Sie beeinflussen das Verhalten in der realen, gegenwärtigen Zeit, das die zukünftige Realität hervorbringt. Sie machen Ihre Pläne auf der Grundlage Ihrer Erwartungen, sei es in Bezug auf das Wetter, die Fahrbedingungen oder das Budget. Mit der Inflation verhält es sich genauso. Die Menschen treffen andere Entscheidungen, wenn sie eine höhere Inflation erwarten.Lassen Sie mich versuchen, dies mit einer Metapher zu erklären. Nehmen wir an, ein riesiger Regensturm lässt große Mengen Wasser am flussaufwärts gelegenen Ende eines Flusses fallen. Die Menschen in den flussabwärts gelegenen Städten wissen, dass eine Überschwemmung bevorsteht, und beginnen mit der Evakuierung und versuchen, wenn sie noch Zeit haben, ihr Eigentum zu schützen.Nachdem sie getan haben, was sie können, warten sie, bis die Flut zurückgeht. Ihr Verhalten ändert sich, wenn sie sehen, dass das Wasser nicht mehr steigt. Zu diesem Zeitpunkt sind die Dinge immer noch nicht normal, aber sie wissen, dass das Schlimmste vorbei ist.Die Inflation hat eine ähnliche Wirkung. Vielleicht haben Sie Ihren Urlaub verschoben, weil die Flugpreise jedes Mal, wenn Sie nachgesehen haben, höher waren. Wenn Sie dann aber wieder nachschauen und einen Rückgang feststellen, sind Sie erleichtert, auch wenn der Preis immer noch viel höher ist, als Sie bezahlen wollten.Der Unterschied ist natürlich, dass Überschwemmungen besser vorhersehbar sind als die Inflation. Wissenschaftler können den Pegelstand von Flüssen ziemlich genau vorhersagen, wenn sie wissen, wie viel Regen gefallen ist. Menschliche Entscheidungen werden das Ergebnis nicht verändern. Aber menschliche Entscheidungen verändern Angebot und Nachfrage, die die Preise für Waren und Dienstleistungen bestimmen.Wir sollten auch nicht vergessen, dass wir, die wir die Wirtschaftsdaten verfolgen, in einer Weise auf all dies eingestellt sind, wie es die meisten Verbraucher und sogar Geschäftsinhaber nicht sind. Sie sind zu sehr damit beschäftigt, ihre Geschäfte zu führen, ihre Arbeit zu erledigen oder sich um ihre Familien zu kümmern. Ihre "Inflationserwartungen" spiegeln ihre persönlichen Erfahrungen und das wider, was sie in den Medien sehen. Die New Yorker Fed versucht, dies mit einer monatlichen Verbraucherumfrage zu quantifizieren. Die Juli-Umfrage, die Anfang August veröffentlicht wurde, zeigte deutlich niedrigere Inflationserwartungen.Wie in unserer Metapher stand das Hochwasser auch hier immer noch ziemlich hoch, aber viele Leute dachten, es hätte seinen Höhepunkt erreicht. Und das nicht zu Unrecht, denn ein Preis, den sie regelmäßig überwachen, nämlich der Benzinpreis, hatte im Juni tatsächlich seinen Höchststand erreicht.Nachdem sie monatelang jedes Mal, wenn sie Benzin kauften, höhere Preise erlebt hatten, reichten einige Wochen des Rückgangs aus, um die Menschen davon zu überzeugen, dass das Schlimmste vorbei war. Aber Benzin ist nicht der einzige Teil der Lebenshaltungskosten, oder sogar der wichtigste, nur einer, den die Menschen bemerken, weil es einzigartig und wiederholt sichtbar ist. Diese Dynamik war der Grund für den enttäuschenden CPI-Bericht für August. Die Benzinpreise mögen ihren Höchststand erreicht haben, aber die Inflation hat es nicht.Vor der Veröffentlichung der Verbraucherpreisindexdaten für August am Dienstagmorgen ging der Konsens von einem leichten Rückgang der Gesamtrate (dank Energie und einiger anderer Kategorien) und einem weniger starken Anstieg der Kernrate aus. Beide Erwartungen waren falsch. Der Gesamt-CPI stieg statt zu sinken, und der Kern-CPI stieg doppelt so stark wie von den Experten vorhergesagt.Wir lachen manchmal über die "Kernrate", denn natürlich können echte Menschen Lebensmittel und Energie nicht aus ihren Ausgaben herausrechnen. Das ist jedoch nicht der Zweck der Kennzahl. Die Kernrate des Consumer Price Index zeigt, ob diese volatileren Rohstoffpreise in die Preise anderer Waren und Dienstleistungen einfließen. Dieser Punkt scheint erreicht zu sein, insbesondere bei den Dienstleistungen.In diesem Chart wird die prozentuale Veränderung des Consumer Price Index gegenüber dem Vorjahr nach Lebensmitteln, Energie und den Waren- und Dienstleistungsanteilen des Kernindexes aufgeschlüsselt. Beachten Sie, wie hoch der prozentuale Anteil der Kerninflation bei den Dienstleistungen ist und wie stark er steigt!