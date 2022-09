Goldinvestment blutet

Gold war in letzter Zeit ein Schimpfwort mit vier Buchstaben und erlebte einen seiner schlimmsten Bullensommer. Schuld daran waren in erster Linie die massiven Verkäufe an Goldfutures, die auf einen parabolischen Anstieg des US-Dollar zurückzuführen sind, der durch die extreme Falschheit der Fed angeheizt wurde. Aber die daraus resultierenden technischen Schäden beim Gold haben die Anleger wirklich entmutigt und zu weiteren unerbittlichen Verkäufen veranlasst. Dieses Ausbluten der Anleger hat den Abwärtstrend des Goldpreises sicherlich noch verstärkt, aber seine Tage sind gezählt.Angesichts des größten Inflationsanstiegs seit den 1970er Jahren sollte der Goldpreis heute in die Höhe schnellen. Stattdessen wurde der Goldpreis zwischen Mitte April und Ende Juli um 14,3% nach unten geprügelt, was einem langjährigen Präzedenzfall widerspricht. Und bei Redaktionsschluss dieses Artikels zur Wochenmitte war der Goldpreis wieder auf die Tiefststände des Sommers zurückgeschlagen worden. Aus technischer Sicht sieht der Goldpreis ziemlich zerrüttet aus, was die bearische Stimmung auf ein erdrückendes Ausmaß ansteigen ließ.Mitte April wurde Gold in der Nähe von 1.977 Dollar gehandelt, kurz bevor der US-Dollar-Index in die Höhe schoss. In den letzten fünf Monaten, die seither verstrichen sind, ist die US-Gesamtinflation im Jahresvergleich um 8,3%, 8,6%, 9,1%, 8,5% und 8,3% in die Höhe geschossen! Dieser Höchststand im Juni war der schlimmste seit November 1981, ein 40,6-Jahres-Hoch! Es ist schwer vorstellbar, dass es einen irrationaleren Hintergrund für einen größeren Goldausverkauf gibt.Während der letzten ähnlichen Inflationssuperspitzen in den 1970er Jahren schnellte Gold in die Höhe. Bei der ersten stieg der Consumer Price Index innerhalb von 30 Monaten bis Dezember 1974 von +2,7% auf +12,3%. Die monatlichen Durchschnittspreise von Gold stiegen vom Tiefpunkt bis zum Höchststand des CPI um 196,6% an! In der zweiten Phase explodierte der CPI von +4,9% im Jahresvergleich auf +14,8% in 40 Monaten und erreichte im März 1980 seinen Höhepunkt. Die monatlichen Durchschnittspreise von Gold stiegen um 322,4%!In meinem Aufsatz von letzter Woche analysierte ich die jüngsten heftigen bis extremen Verkäufe von Goldfutures, die den Goldpreis immer noch belasten. Die verrückte Hebelwirkung, die Futures mit sich bringen, ermöglicht es diesen Spekulanten, den Goldpreis weit über ihr Gewicht hinaus zu beeinflussen. Die gute Nachricht ist, dass ihr Kapital, das für Goldverkäufe zur Verfügung steht, endlich ist und bereits größtenteils aufgebraucht ist. Sie werden bald massive Mittelwertkäufe tätigen, die den Goldpreis steil nach oben katapultieren werden.Doch tragischerweise wirken sich vorübergehende, durch Termingeschäfte bedingte Verzerrungen des Goldpreises stark auf die Psychologie der Anleger aus. Sie haben gesehen, dass der Goldpreis in den letzten Monaten entgegen aller historischen Erfahrungen ins Trudeln geraten ist, was zu einer überwältigenden Bärenbereitschaft geführt hat. Sie gehen davon aus, dass sich Gold in irgendeiner Weise grundlegend von der Inflation abgekoppelt hat, und geben es deshalb auf. Die daraus resultierenden Verkäufe waren zwar nicht massiv, aber es tropft und tropft wie bei einer chinesischen Wasserfolter.Hätten Goldfutures-Spekulanten den Goldanlegern nicht vorgegaukelt, dass der Status des Goldes als ultimative Inflationsabsicherung gescheitert ist, wäre die jüngste Preisentwicklung des Goldes nicht so hässlich gewesen. Dieser Chart ist eine Aktualisierung meines letzten Aufsatzes zum Thema Gold-Sommerloch von Anfang Juli. Sie zeigt die Sommerperformance von Gold im Vergleich zu den Mai-Schlusskursen in allen modernen Gold-Bullenjahren. Gold hat soeben einen seiner schlechtesten Sommer in diesem Zeitraum von mehreren Jahrzehnten erlebt!Zwischen Mitte April, bevor der massive Verkauf von Goldfutures ausbrach, und letzter Woche haben Spekulanten das Äquivalent von 541,3 Tonnen Gold aus Goldfutures verkauft! Diese übermäßig fremdfinanzierten Händler sind gezwungen, einen kurzsichtigen, ultrakurzfristigen Zeithorizont zu haben, und alles, was sie interessierte, war der steigende USDX. Sie stießen Goldfutures im Gleichschritt mit dem Anstieg dieses führenden Dollar-Benchmarks auf unhaltbare 20,2-Jahreshöchststände ab.Diese epische Dollar-Stärke wurde durch die extrem aggressive Haltung der Fed-Vertreter, monstermäßige Zinserhöhungen und ein noch nie dagewesenes Ausmaß an quantitativer Geldvernichtung seitens des FOMC, die zögerliche Haltung der Europäischen Zentralbank bei der Anhebung der Zinssätze und die schwere Energiekrise Europas aufgrund seiner starken Abhängigkeit von russischen Importen ausgelöst. Der Euro hat den USDX lange Zeit mit 57,6% seiner Gesamtgewichtung dominiert.Bevor die enormen Verkäufe an den Goldfutures den Goldpreis in den Keller drückten, stieg die Investitionsnachfrage. Leider werden umfassende Daten über das weltweite Goldangebot und die Goldnachfrage nur einmal pro Quartal vom World Gold Council veröffentlicht, und zwar in seinen fantastischen Berichten über die Goldnachfrageentwicklung. Zum Glück gibt es aber einen ausgezeichneten, hochkorrelierten und hochauflösenden Proxy für die weltweite Gesamtnachfrage nach Goldanlagen, der täglich veröffentlicht wird und Echtzeittrends aufzeigt.Dies sind die kombinierten Bestände der führenden amerikanischen börsengehandelten Goldfonds GLD SPDR Gold Shares und IAU iShares Gold Trust. Nach Angaben des WGC machten ihre kombinierten Bestände von 1.560,5 Tonnen am Ende des zweiten Quartals ganze 41,1% des gesamten Goldes aus, das von allen physisch besicherten börsengehandelten Goldfonds der Welt gehalten wird! Damit lagen sie weit vor dem drittplatzierten ETF mit nur 7,5%. GLD und IAU dominieren, weil sie an die US-Aktienmärkte gebunden sind.Diese mächtigen börsengehandelten Fonds fungieren als Kanäle für das riesige amerikanische Börsenkapital, das in Gold hinein- und herausschwappt. Wenn ihre Goldbullionbestände steigen, schichten die Anleger per Saldo Kapital in Gold um. Wenn sie fallen, ziehen die Anleger ihr Kapital wieder ab. In vielen Quartalen der letzten Jahre machten allein die Bewegungen in den GLD+IAU-Beständen den Großteil der Veränderungen in der gesamten globalen Investmentnachfrage aus!Im 2. Quartal 22 beispielsweise, als der Goldpreis aufgrund der massiven bis extremen Dumpingpreise für Gold-Futures ins Trudeln geriet, fielen die kombinierten GLD+IAU-Bestände um 47,5 Tonnen. Das waren fast 6/10 des Gesamtrückgangs der weltweiten Investmentnachfrage von 80,3 Tonnen im letzten Quartal, wie aus dem jüngsten GNT des WGC hervorgeht. In einigen Quartalen waren die Veränderungen der GLD+IAU-Bestände sogar größer als die Veränderungen der weltweiten Goldnachfrage, diese Giganten dominieren die Goldkapitalströme!