Bearishe Stimmung am Goldmarkt nimmt zu

Der Goldmarkt hat aktuell zu kämpfen: Die Preise testen kritische Unterstützungsniveaus, nachdem sie auf den niedrigsten Stand seit mehr als zwei Jahren gefallen sind. Das berichtet Kitco News im Rahmen der wöchentlichen Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.In Verbindung mit dem Rückgang des Goldpreises hat die Stimmung unter den Analysten an der Wall Street und den Kleinanlegern ins Negative gedreht, was die Risiken eines kurzfristigen Preisverfalls verdeutlicht.Es nahmen diesmal 22 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren 14 (63%) der Ansicht, dass Gold diese Woche fallen wird. Vier (18%) Analysten prognostizieren einen Preisanstieg, während weitere vier (18%) neutral eingestellt blieben.Außerdem gaben 1.045 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 395 (38%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigt. 489 (47%) erwarten derweil einen Preisrückgang, während 161 (15%) Seitwärtsentwicklungen prognostizieren.© Redaktion GoldSeiten.de