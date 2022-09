Vorstellung der 20-Euro-Münze "1200 Jahre Kloster Corvey"

Der Ministerialdirigent Markus Becker, Unterabteilungsleiter im Bundesministerium der Finanzen, präsentierte am 14. September 2022 im Schloss Corvey in Höxter die 20-Euro-Sammlermünze "1200 Jahre Kloster Corvey". Die Silbermünze (Ag 925) würdigt das 1200-jährige ehemalige Benediktinerkloster Corvey, das seit 2014 Weltkulturerbe der UNESCO ist.Der Generaldirektor der Herzoglichen Verwaltung, Michael Funk, sowie der Pfarrdechant und Leiter des Pastoralverbunds Corvey, Dr. Hans-Bernd Krismanek, eröffneten die Veranstaltung. Rund 85 geladene Gäste aus der Kirchengemeinde, Politik und Verwaltung sowie Medienvertreter haben teilgenommen. Markus Becker stellte die Münze offiziell vor und betonte in seiner Ansprache: "Corvey ist ein kulturpolitisch herausragender Ort, der zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten und bedeutendsten christlichen Erinnerungsorten in Deutschland zählt. Das 1200-jährige Westwerk, die ehemalige barocke Klosteranlage sowie die Fürstliche Bibliothek bilden ein einzigartiges Ensemble von unverwechselbarer Ausstrahlungskraft."Im Anschluss überreichte Markus Becker sechs Ehrengästen ein Exemplar der Münze, darunter Daniel Hartmann, Bürgermeister der Stadt Höxter.Die Gedenkmünze ist in der Sammlerqualität "Stempelglanz" zum Nennwert von 20 Euro über die Filialen der Deutschen Bundesbank erhältlich. Die Münze in der höherwertigen Sammlerqualität "Spiegelglanz" kann bei der Münze Deutschland (www.muenze-deutschland.de) online bestellt werden. Erstausgabetag ist der 22. September 2022.© Bundesministerium der Finanzen