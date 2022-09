Gold "unterbewertet", könnte trotz US-Zinserhöhungen "aggressive Aufwärtsbewegung" erleben  Luke Alexander

David Lin sprach für Kitco News kürzlich mit Luke Alexander über dessen Einschätzung zur Goldpreisentwicklung. Der CEO und Präsident des Goldbergbauunternehmens Newcore Gold erklärt in dem Interview, dass er mit einem deutlichen Anstieg der Preise für das gelbe Metall rechne.Seiner Meinung nach wurde der Goldpreis durch die Zinserhöhungen der US-Notenbank unter Druck gesetzt. Die Stärke des US-Dollars wirke sich nachteilig auf das Edelmetall aus. Schließlich werde es aber zu einem aggressiven Ausbruch nach oben kommen, wenn die Inflationszahlen zurückgehen und sich damit die Einschätzung in Bezug auf den Dollar verändert: "Wenn sich die Erwartungen zu ändern beginnen, werden wir meiner Meinung nach eine positive Entwicklung des Goldpreises sehen.[...] Es könnte eine sehr aggressive Bewegung nach oben sein."Für Alexander ist der Goldpreis aktuell eindeutig unterbewertet: "In Anbetracht der Dynamik, die ich in den nächsten sechs Monaten sehe, in Bezug auf die nachlassende Inflation und einige der Spannungen, die wir weiterhin in der Welt sehen, ist [Gold] unterbewertet."© Redaktion GoldSeiten.de