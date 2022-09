Die Fed wird weiterhin Ihr Vermögen zerstören  Alfonso Peccatiello

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Alfonso Peccatiello über die Inflation, die Zinspolitik in den USA und die Möglichkeit von Investments in dieser Zeit.Der Herausgeber des Finanz-Newsletters The Macro Compass glaubt, dass die US-Notenbank ihre aggressive Zinserhöhungspolitik in absehbarer Zukunft beibehalten wird. Seiner Meinung nach bleiben einige Sektoren wie Kerndienstleistungen und Wohnungsmieten hinter dem Rest des Marktes zurück, was die Erholung von der hohen Inflation angeht: "Die Komponenten, um die sich die Fed am meisten kümmert, werden am längsten brauchen, um zu reagieren. Es wird eine Weile dauern. [Die Fed] ist sehr enttäuscht."Laut Peccatiello ist die Federal Reserve entschlossen, die Kosten im Moment hoch zu halten, um die Inflation langfristig zu dämpfen: "Sie können den privaten Sektor so lange abwürgen, bis sie ihr Ziel erreicht haben... Und das tun sie, indem sie die Bedingungen für uns alle verschärfen".In Bezug auf Investments rät er daher vor einem erneuten Einstieg in den Markt aktuell zu Geduld und abzuwarten, bis der Inflationsdruck nachlässt: "Wenn wir mehr Anzeichen dafür haben, dass die Federal Reserve und die Europäische Zentralbank ihre Inflationskämpfe gewinnen, dann wird es Zeit, sich mit bestimmten Vermögenswerten zu versorgen, und Gold wird eines der ersten sein, nach denen ich Ausschau halte."In Bezug auf die Energiekrise in Europa erklärt Peccatiello, dass Europa den Winter überstehen werde, dies "aber 7 bis 10% des Bruttoinlandsprodukts kosten" und den privaten Sektor schwer treffen werde.© Redaktion GoldSeiten.de