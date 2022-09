Silber erneut mit Bewegung nach Plan, doch

Quelle Chart: Guidants

… doch die FED am bevorstehenden Mittwoch könnte ggf. einiges neusortieren. Daher werden wir hier an dieser Stelle ein zeitnahes Update liefern. Aktuell lässt sich feststellen, dass die obere Trendlinie des Abwärtstrendkanals mustergültig ihre Relevanz darbietet. Unterhalb davon bleibt Silber definitiv rückschlagsgefährdet. Dabei könnte wieder zunehmender Verkaufsdruck nochmals bis 18,63 USD zurückführen. Unterhalb davon sollte es noch zu dem ausstehenden Test des Levels von 17,31 USD kommen. Spätestens dort würde sich eine neuerliche Stabilisierungschance anbieten.Andernfalls zieht Silber über das Hoch vom 12. September bei rund 20,00 USD hinaus und verspricht weiteres Potenzial bis 20,60 USD und darüber bis zur Widerstandszone von 21,70 bis 21,95 USD. Der Knoten wäre buchstäblich geplätzt und ein bullischer Jahresausklang dürfte erfolgen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.