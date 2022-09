Corporation Métaux Précieux du Québec deviendra un actionnaire important

TORONTO, ON / ACCESSWIRE / 19 Septembre 2022 / Idaho Champion (CSE:ITKO)(OTCQB:GLDRF)(FSE:1QB1) (« Idaho Champion » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu un "term sheet contraignant" ( le « Term Sheet ») avec Corporation Métaux Précieux du Québec (« QPM ») pour acquérir un intérêt de 100 % dans deux projets potentiels de pegmatite de lithium (les « Projets ») sur le territoire d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec.

Les Projets (couvrant environ 162 km2) comprennent des découvertes historiques de pegmatite (voir la figure 1) et se situent au nord du projet Corvette de Patriot Battery Metals (« Patriot ») (les intervalles récemment recoupés comprenaient 1,25 % Li 2 O et 118 ppm Ta 2 O 5 sur 96 m (CV22-035); voir le communiqué de presse de Patriot daté du 28 juillet 2022) et sont également situés à proximité des infrastructures dans un district de pegmatites de lithium potentiel en développement qui a montré un fort potentiel d'exploration pour les ressources minérales de lithium.* Les projets sont à un stade précoce de l'exploration, et la Société avertit que les personnes qualifiées qui ont examiné et approuvé ce communiqué de presse n'ont pas vérifié les informations scientifiques ou techniques produites par des tiers, et la proximité de projets contenant des ressources en lithium n'offre aucune garantie que les types de roches ou les ressources en lithium signalés par Patriot et d'autres se prolongent sur les projets et une telle proximité n'est pas nécessairement indicative de la minéralisation rapportée par des tiers avec projets dans le secteur.

Avec ses actifs Cobalt existants situés en Idaho, cette acquisition en cours oriente la stratégie d'Idaho Champion pour se concentrer sur un impact significatif dans le secteur nord-américain des métaux des batteries.

« Les fabricants de batteries du monde entier sont confrontés à des défis importants afin de répondre à la demande extraordinaire et aux avancées technologiques avant les mandats 2035 pour les véhicules électriques. Combiné avec le climat géopolitique, nous avons une excellente occasion de découvrir de manière agressive des matériaux importants pour répondre à ces demandes », a déclaré Jonathan Buick, président et chef de la direction. « Les projets Blanche et Charles placent la Société au cœur d'un district

de pegmatite lithium à croissance rapide. Les projets ont été explorés à l'origine pour les métaux précieux et de base, mais plus récemment, des évidences de la présence de pegmatites ont conduit à une réévaluation du potentiel de découverte de lithium qui justifie davantage de travail. De plus, nous souhaitons la bienvenue à QPM en tant qu'actionnaire important avec environ 7,4 % de nos actions en circulation après la transaction. Nous sommes impatients d'explorer ces actifs ensemble. »

Le chef de la direction de QPM, Normand Champigny a déclaré : « Les projets sont clairement sous-explorés pour le lithium. À la lumière des découvertes récentes dans la région, nous nous félicitons de l'opportunité de devenir un actionnaire important d'Idaho Champion tout en travaillant avec eux pour devenir des explorateurs avec beaucoup de succès dans la région de la Baie-James. Cette transaction s'inscrit dans notre stratégie de monétisation des actifs secondaires. »

Figure 1: Blanche et Charles - Localisation

Figure 1 - Résultats d'exploration - Source: Patriot Battery Metals Drilling: https://patriotbatterymetals.com/portfolio/corvette/

Blanche

Blanche est composée de 256 claims totalisant environ 130 km2. Le projet se situe dans une ceinture volcano-sédimentaire d'orientation ENE. Le projet Blanche est principalement composé d'une large bande mafique d'orientation ENE, interprétée comme un basalte métamorphisé encaissé dans des roches tonalitiques et intercalé avec des passées minces de basalte magnésien et de komatiites, de formations de fer (faciès silicaté et/ou oxydé) et de roches métasédimentaires. Trois unités de roches

intrusives felsiques ont été observées à Blanche : tonalite à hornblende, granite et dykes de pegmatite. La tonalite est constituée de roches intrusives de feldspath, de quartz et de biotite. Dans la partie nord-ouest du projet, les roches sont relativement homogènes et à grain moyen, contenant 20 à 30 % de hornblende, avec une foliation localement faible. Le granite est composé de feldspath à grain moyen à grossier, de plagioclase, de quartz et de biotite. Il est massif, homogène et majoritairement non magnétique. Quelques dykes de pegmatite ont également été identifiés sur le projet. Jusqu'à présent, ils mesurent généralement moins de deux mètres de large et coupent les unités felsiques, mais ils se retrouvent également parallèlement à la schistosité dans les roches mafiques. Les pegmatites ont presque la même composition que les granites mais présentent une texture allant de grossière à pegmatitique avec la présence de 5 à 7 % de muscovite.

Le projet est bordé au sud et au nord par des roches intrusives felsiques, qui ont été décrites comme de la tonalite à hornblende-biotite, et du gneiss tonalitique, de la tonalite, de la granodiorite et de la monzogranite quartzifère au nord. Le grade de métamorphisme varie du faciès supérieur des schistes verts au faciès moyen des amphibolites.

Charles

Le projet Charles comprend 61 claims couvrant environ 31 km2. On en sait moins sur ce projet, mais le secteur présente une topographie variable, allant de légèrement à très vallonnée. Plusieurs collines associées à des intrusions felsiques et à des formations de fer sont présentes et ont été façonnées par des glaciers qui avaient une direction ENE-OSO. Plusieurs affleurements sont exposés. Dans les parties nord et centrale de ce projet, il y a d'épais sédiments glaciaires contenant des blocs de granite et de pegmatite.

Term sheet

Conformément aux termes du Term Sheet, Idaho Champion achète 100 % des projets de QPM en échange de 100 000 $ en espèces et de 12 000 000 d'actions ordinaires de la Société, dont 50 % seront sous écrou pendant 18 mois. QPM conservera également une redevance de 2 % sur le rendement net de la fonderie ("NSR") sur les claims conservés par Idaho Champion à la fin de l'acquisition. La Société a l'option de racheter 1 % du NSR à QPM pour 1 M$. La clôture de l'acquisition est soumise aux conditions usuelles pour ce type de transaction, notamment une période de vérification diligente de 45 jours, et l'approbation des autorités réglementaires et boursières.

De plus, la Société annonce un placement privé en relation au Term Sheet. Idaho Champion émettra jusqu'à 20 000 000 d'actions au prix de 0,05 $ par action pour un produit brut de

1 000 000 $. Le produit du placement privé sera utilisé pour le paiement de l'acquisition et les coûts de transaction connexes, les travaux préliminaires sur le terrain des projets et à des fins générales de fonds de roulement.

Personnes qualifiées

Patrick Highsmith, géologue professionnel certifié (AIPG CPG # 11702) et administrateur de la Société, est une personne qualifiée telle que définie par du Règlement 43-101 sur les normes de divulgation concernant les projets miniers. M. Highsmith a aidé à préparer, réviser et approuver les informations techniques contenues dans ce communiqué de presse.

Normand Champigny, ing., chef de la direction de la Société, personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101, a préparé et approuvé le contenu technique du présent communiqué.

À propos d'Idaho Champion Gold Mines Inc.

Idaho Champion est une société d'exploration axée sur la découverte qui s'est engagée à faire progresser ses propriétés minières très prometteuses situées dans l'Idaho, aux États-Unis et prochainement, au Québec, au Canada. Les actions de la Société sont négociées au CSE sous le symbole « ITKO », à l'OTCQB sous le symbole « GLDRF » et à la Bourse de Francfort sous le symbole « 1QB1 ». Idaho Champion est investi dans l'Idaho avec quatre propriétés de cobalt dans le comté de Lemhi dans la ceinture de cobalt de l'Idaho. De plus, la Société a fait progresser le projet aurifère Baner dans le comté d'Idaho, le projet polymétallique Champagne situé dans le comté de Butte près d'Arco. Idaho Champion s'efforce d'être un steward de l'environnement, une partie prenante et un citoyen contributeur des communautés locales où elle opère. Idaho Champion prend son acceptabilité sociale au sérieux, employant des membres de la communauté locale et des fournisseurs de services dans ses opérations dans la mesure du possible.

À propos de Corporation Métaux Précieux du Québec

QPM est une société d'exploration aurifère avec de vastes terrains sur le territoire très prometteur d'Eeyou Istchee Baie-James, au Québec, à proximité de la mine d'or Éléonore de Newmont Corp.. Le projet phare de QPM est le projet Sakami avec des teneurs significatives et des cibles bien définies prêtes à forer. L'objectif de QPM est d'explorer rapidement le projet Sakami et de le faire progresser à l'étape de l'estimation de ressources minérales.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'IDAHO CHAMPION

"Jonathan Buick"

Jonathan Buick, Président et Chef de la direction

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le profil SEDAR de la Société au www.sedar.com ou le site Web corporatif de la Société au www.idahochamp.com.

Pour de plus amples renseignements, communiquer avec

Nicholas Konkin, Marketing et Communications, Idaho Champion

Téléphone: (416) 567-9087

Courriel: nkonkin@idahochamp.com

Normand Champigny

Chef de la direction

Téléphone : (514) 979-4746

Courriel : nchampigny@qpmcorp.ca

CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE VENTE NI LA SOLLICITATION D'UNE OFFRE D'ACHAT DE TITRES DANS QUELQUE JURIDICTION QUE CE SOIT, ET IL N'Y AURA AUCUNE OFFRE, VENTE OU SOLLICITATION DE TITRES DANS TOUT ÉTAT DES ÉTATS-UNIS DANS LEQUEL UNE TELLE OFFRE, VENTE , OU LA SOLLICITATION SERAIT ILLÉGALE.

Énoncés prospectifs pour Idaho Champion

Ni la Bourse des valeurs canadiennes ni son fournisseur de services de réglementation n'ont examiné ou accepté la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué de presse. Ce communiqué de presse peut contenir des informations prospectives concernant les activités de la Société au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières, notamment en ce qui a trait à la réalisation des transactions visées par le Term Sheet, la prospectivité des Projets pour le lithium, la capacité de la Société de se concentrer avec succès sur l'exploration de métaux liés aux batteries, et en ce qui concerne la réalisation d'un placement privé de la taille et au prix envisagé. Les informations prospectives sont basées sur certaines attentes et hypothèses clés formulées par la direction de la Société, y compris être en mesure de satisfaire à toutes les conditions liées à l'acquisition, un intérêt suffisant des investisseurs pour compléter le financement par placement privé nécessaire pour financer la partie en espèces de l'acquisition du Projet, ayant l'expertise technique nécessaire pour explorer le lithium dans la pegmatite, et que les ressources en lithium signalées dans le district des Projets sont indicatives de la prospectivité de la pegmatite minéralisée sur les Projets. Bien que la Société estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles ces informations prospectives sont fondées, soient raisonnables, il ne faut pas se fier indûment aux informations prospectives et la Société ne peut garantir qu'elles s'avéreront exactes. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont faites à la date de ce communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs ou autrement, autrement que comme l'exigent les lois sur les valeurs mobilières applicables.

Énoncés prospectifs de QPM

Ce communiqué comprend des énoncés prospectifs. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs peuvent généralement être identifiés par l'utilisation de mots prospectifs tels que « peut », « sera », « s'attendre à »,

« avoir l'intention de », « planifier », « estimer », « anticiper » , « continuer » et « orientation » ou d'autres termes similaires et peuvent inclure, sans s'y limiter, des déclarations concernant les plans, les stratégies et les objectifs de gestion, les dates de début de la production ou de la construction prévues et les coûts prévus ou la production.

Les énoncés prospectifs impliquent intrinsèquement des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, performances et réalisations réels de QPM diffèrent sensiblement de tous résultats, performances ou réalisations futurs. Les facteurs pertinents peuvent inclure, sans s'y limiter, les variations des prix des produits de base, les fluctuations des taux de change et les conditions économiques générales, l'augmentation des coûts et de la demande d'intrants de production, la nature spéculative de l'exploration et du développement de projets, y compris les risques d'obtention des licences et permis nécessaires, et la diminution des quantités ou des niveaux de ressources ou de réserves, les risques politiques et sociaux, les modifications du cadre réglementaire dans lequel QPM opère ou pourrait à l'avenir opérer, les conditions environnementales, y compris les conditions météorologiques extrêmes, le recrutement et la rétention du personnel, les problèmes de relations industrielles et les litiges.

Les énoncés prospectifs sont basés sur les hypothèses de bonne foi de QPM et de sa direction concernant les environnements financiers, de marché, réglementaires et autres qui existeront et affecteront les activités et les opérations de QPM à l'avenir. QPM ne donne aucune assurance que les hypothèses sur lesquelles sont basées les déclarations prospectives se révéleront correctes, ou que les activités ou les opérations de QPM ne seront pas affectées de manière significative par ces facteurs ou d'autres facteurs non prévus ou prévisibles par QPM ou la direction ou hors du contrôle du QPM.

Bien que QPM tente d'identifier les facteurs qui entraîneraient une différence substantielle entre les actions, les événements ou les résultats réels et ceux divulgués dans les énoncés prospectifs, il peut exister d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les performances, les réalisations ou les événements réels ne soient pas anticipés, estimés ou prévus, et de nombreux événements échappent au contrôle raisonnable de QPM. Par conséquent, les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué sont donnés à la date de divulgation uniquement. Sous réserve de toute obligation continue en vertu de la loi applicable ou de toute règle de cotation boursière pertinente, en fournissant ces informations, QPM ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser publiquement les énoncés prospectifs ou à informer de tout changement dans les événements, les conditions ou les circonstances sur lequel un tel énoncé est basé.

